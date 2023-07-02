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新北珊瑚小學堂體驗課程　7／3中午起開放報名

▲新北珊瑚小學堂體驗種植　7／3中午起開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

▲學員體驗種植珊瑚。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣東北角海域有哪些美麗的珊瑚，珊瑚是動物還是植物，珊瑚有哪些親戚呢？每年暑假最令人期待的珊瑚小學堂即將開課囉！新北市漁業處與海洋保育署合作辦理「112年度新北市海洋保育教育推廣計畫」，今年將辦理10梯次珊瑚小學堂課程，課程預計在3日中午12時30分開放網路報名，課程免費，名額有限，歡迎報名。

新北市政府與國立台灣海洋大學合作復育珊瑚，將新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚，採集至本市海洋資源復育園區海底池（珊瑚農場）進行養殖，在園區海底池建立人工培育珊瑚的技術。自2022年起陸續將珊瑚小學堂學員種植的珊瑚，陸續移植至卯澳灣海域復育，讓學員辛苦種植的珊瑚促成海洋生態發展。

▲新北珊瑚小學堂體驗種植　7／3中午起開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

國立台灣海洋大學教授識名信也表示，珊瑚礁具有豐富的生態功能，在環境變遷當下，珊瑚復育成為我們必須走的路，希望在海洋教育推廣工作中，讓更多民眾一起參與，透過親手操作，對珊瑚及海洋生物保育的重要性有更切身體驗。

新北市政府辦理的珊瑚小學堂課程是每年暑假非常搶手的體驗課程，課程內容包含：1.認識珊瑚課程，介紹東北角的珊瑚種類、特徵及目前面臨的生態挑戰；2.種植珊瑚課程，利用珊瑚的無性生殖，由珊瑚養殖人員指導學員親手操作將珊瑚分株，並將珊瑚苗綁到珊瑚基座上，再由潛水員將珊瑚種植至海洋復育園區海底池（珊瑚農場）的珊瑚養殖桌上，進行珊瑚養殖與復育。

▲新北珊瑚小學堂體驗種植　7／3中午起開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

漁業處長張麗珍表示，台灣東北角海域位於亞熱帶，藉由珊瑚小學堂課程，讓民眾能親身感受進而關心海洋環境保護的重要性，並將海洋資源復育園區打造成為珊瑚的復育基地，實現珊瑚海洋教育推廣的最終目標「守護海洋、資源永續」。

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