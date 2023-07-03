菲律賓官方觀光影片出大包　被抓包「使用別國風景」緊急下架

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓政府砸下90萬美元（約新台幣2800萬元）推出觀光宣傳活動，並透過官網發布觀光影片，宣傳菲律賓美景及旅遊特色。但如今卻被抓包影片內容使用其他國家風景，包括印尼、巴西、阿拉伯聯合大公國等，菲律賓旅遊局緊急下架影片，負責製作影片的廣告公司公開道歉。

綜合BBC、法新社報導，菲律賓政府在6月27日推出《愛上菲律賓》旅遊宣傳活動，當中的宣傳影片由廣告公司「DDB Philippines」負責製作。

然而在畫面曝光後，菲律賓知名部落客薩索特（Sass Rogando Sasot）就發現片中多個畫面的地點根本不在菲律賓境內，而是在其他國家；法新社事實查核小組的分析也發現，部分畫面的真實地點在印尼、瑞士、阿拉伯聯合大公國、巴西等國家。

報導指出，其實畫面在提供影音素材的網站就能找到，例如印尼梯田、巴西沙丘，其他畫面還包括漁民撒網但卻戴著一頂菲律賓人不常戴的帽子，還有一人在阿拉伯聯合大公國沙丘駕駛越野車。

MGA MANDARAMBONG! The rice terraces in 0:16 of the #LoveThePhilippines launch video of Department of Tourism -... 由 Sass Rogando Sasot 發佈於 2023年6月30日 星期五

MGA MANDARAMBONG!!!! 0:37 scene in the #LoveThePhilippines launch video of the Department of Tourism - Philippines is... 由 Sass Rogando Sasot 發佈於 2023年7月1日 星期六

儘管這些畫面出現的時間不長，但菲律賓官方旅遊宣傳影片出現其他國家的畫面，引發抨擊。菲律賓旅遊局1日證實正在針對影片內容進行調查，下架發布在Facebook的影片。

DDB Philippines已於2日公開道歉，承認使用資料庫現成影片，並強調使用庫存影片雖然是業界標準做法之一，但在宣傳菲律賓觀光影片中使用海外素材影片非常不恰當，也與政府單位的目標相矛盾。

菲律賓旅遊局提到，宣傳片的製作並未動用到公共經費，且在推出宣傳片之前，曾多次向廣告公司確認影像畫面是否為原創及其所有權，均得到對方保證。部門將確保DDB Philippines為此事負起責任。

▼菲律賓政府砸下90萬美元推出觀光宣傳活動 。（圖／翻攝自臉書）