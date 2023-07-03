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他去花蓮旅遊氣喊「無聊透頂」！　鄉民見行程傻了：根本不會玩

▲▼ 清水斷崖 。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO最近到花蓮旅遊。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

如果想要接近大自然，到花東旅遊再適合不過了。但一名網友透露，最近去了花蓮卻覺得很不好玩，因為前往瀑布的道路不好走，也覺得看起來不夠壯觀，飲食也不符合他的喜好，好奇「花蓮是不是真的很無聊？」文章曝光後掀起討論，但多數人認為「是你不會玩！」

原PO在PTT發文表示，最近到花蓮旅遊，先去了撒固兒瀑布，結果走過去的路上都是碎石，「請問把步道弄好是很難是不是？」且步道非常狹窄，走在路上還會和不少長輩碰撞到。之後他們去買了知名老店的檸檬汁，覺得太甜了，店員服務態度也不好，吃了許多觀光客推薦的包子也覺得不符合口味。

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他回程路上去到台泥的新景點DAKA，看到噴水秀也不覺得特別，整體逛起來沒有新意，不禁抱怨「要景點，景點不夠壯觀，要美食沒有美食」，好奇花蓮是不是真的很無聊？

文章曝光後，不少人認為是他不會玩，「那是你不會挑景點，做功課都不會」、「花東就是看自然景觀」、「不會玩就不要PO文秀下限」、「花東純粹看景放鬆吼，跑觀光客點幹嘛」、「花東就是享受鄉下沒人的感覺，誰跟你排景點？」「花蓮印象很棒，不過開車租車會比較好，整個縣都很棒，無話可說的清新」、「自然景觀才是重點吧，排什麼行程」、「花蓮台東是台灣最值得去的，自然又很放鬆」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自PTT）

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

還有人推薦，「應該要去衝浪、泛舟、SUP」、「我會半夜去月牙灣，去花蓮或台東真的就是放鬆」、「才去5天回來，在太魯閣爬山、花蓮騎自行車，有爬山經驗不怕高的去申請錐麓古道吧」、「豐年祭的時候去還不錯」、「太魯閣、賞鯨很讚耶」、「就吃吃喝喝啊，看自然景觀，不然去鯉魚潭、清水斷崖划SUP」、「笑死，太魯閣、七星潭都沒去」、「錐麓古道超美，花東是全台最好玩的」、「海洋公園看海豚啊」。

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