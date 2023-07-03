見多位藍委選將　郭台銘：幫助參選人「是我目前最重要的角色」

▲鴻海創辦人郭台銘今日下午到訪高雄，拜訪國民黨立委參選人李明璇。（圖／李明璇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘本月陸續拜會國民黨立委參選人，給予支持，並宣布「回到江湖」。郭今（3）晚透過臉書表示，關鍵時刻，自己願盡綿薄之力協助優秀的參選人們，幫助所有前線戰將，並努力為台灣現有困境找尋解方，就是他目前最重要的角色。

郭台銘說，這幾年，不論去到台灣哪個角落，都能感受到民心思變，社會瀰漫著一股尋求改變的氛圍，數年來的荒腔走板，國家長年累積的問題與挑戰迫在眉睫，這將是改變台灣的關鍵年分。

郭台銘指出，不管是缺電、缺水、缺工，或是缺訂單、缺技術，皆是他在經營企業時就屢屢面臨的難題；時至今日，五缺問題不僅持續，意識形態主導造成的錯誤的能源政策，正讓我們付出慘痛苦果，受傷最大的，是台灣產業與新創的前程，是年輕人的未來。

郭台銘強調，台灣再次面臨時代浪潮的挑戰，AI正創造產業革新，俄烏戰爭與中美對抗，在在強調台灣於晶片供應鏈的重要性；台灣絕對要改變，不能再被意識形態主導，必須以務實、專業的心態，凝聚所有可團結之力。因此，他將幫助所有前線戰將，並努力為台灣現有困境找尋解方，就是他目前最重要的角色；今天他前往台南與高雄，與眾參選人見面，期與各位站在一起，終結民進黨政府的傲慢執政，以政黨輪替，再次改革國家。

▲郭台銘今日一早現身台南，首站來到了台南市立委參選人王家貞服務處，現場鄉親里民熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

郭台銘直言，不改變，就會沉淪，大家不能再被意識形態主導，必須以務實、專業、團結，展開中華民國的下個輝煌光景。古人有云：「一年之勞，為數十年之利；十年之勞，為數百年之利者，君子為之。」所有困難的事情，現在就該開始，別人不做的，郭台銘來做。祈以一己之力，但求兩岸和平、台灣產業繁榮。行文之時，抬頭驚見窗外滿月；願明月照大江，壯志在他心。

從郭台銘臉書貼出的合照，可以發現他今天除了到台南拜訪立委參選人王家貞之外，也到高雄見了立委參選人陳美雅、鍾易仲、曹桓榮、李眉蓁、李明璇等人。

國民黨發言人、台中市第七選區立委參選人林家興也在貼文處表示，「郭董加油，一起捍衛中華民國、再造和平繁榮！」另外，台北市第一選區立委參選人張斯綱也留言支持，「最好的改變就是政黨輪替、在野國會過半！」