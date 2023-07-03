未向韓國瑜致歉、沒聯繫上郭台銘　侯友宜：中華民國是共同價值

▲國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶上，趙少康，韓國瑜，侯友宜同框。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜獲徵召後持續整合藍營，今（3）日接受資深媒體人趙少康專訪，被問到韓侯關係，侯表示，知道高雄市前市長韓國瑜2020選得蠻辛苦，始終相信有共同價值，就是如何讓中華民國永續繁榮。趙也問到郭侯關係，侯坦言沒有聯絡上鴻海創辦人郭台銘，但相信郭是拜關公的，重情、重義、承諾，會同樣面對中華民國的關鍵時刻。

侯友宜今接受趙少康專訪，被問到韓侯關係時，侯答，在選舉的過程當中，每個人都要扛很大責任，這些責任也都需要其他人來幫忙團結一致。侯說，2020那一年，他也知道韓國瑜選得蠻辛苦，如果成功大家會很喜悅，如果失敗每一個人都要捫心自問，自我省思跟檢討。趙少康這時插話，侯友宜是否會請求韓國瑜與韓粉的原諒，但侯並沒有回應，還是自顧自地說下去。

侯友宜說，「我自己也會檢討我自己，到底有沒有盡到力量，讓人家感受更好；如果沒有，我就覺得說這個我要去不斷反省…因為我們做的不夠多、不夠好，希望大家多多包涵。」侯強調，大家有共同價值，就是如何讓中華民國能夠永續、繁榮、安定、和平地走下去，只要大家有共同信念與價值，國家、人民遠超過黨派，更遠超過族群跟你我，所以大家要一起同心齊力。

趙少康接著問郭侯關係，侯友宜答，相信郭董是警察的子弟，他也是拜關公的，重情、重義、承諾，「兄弟就是相挺，這沒什麼好說的」。侯也說，相信郭董同樣面對中華民國這最重要的關鍵時刻，大家一定會共同面對。

趙少康追問有聯絡郭台銘嗎？侯遲疑「嗯」了一聲之後，坦言「沒有」。侯強調，他嘗試聯絡很多次，甚至也想了很多方法，「方法以後再說了，但我是真的很誠心誠意的」。侯也說，郭董因為之前都相處過，所以相信會盡最大的誠心誠意，再度努力讓郭董大家都能夠感受真的是很誠意的，希望大家面對2024團結在一起。