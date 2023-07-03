侯友宜談憲法九二「偷換概念」？　國民黨：綠共不挺憲法挺台獨

▲國民黨總統參選人侯友宜7/3接受媒體人趙少康專訪，專訪結束後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（3）日受訪表示，「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，遭到民進黨批評「偷換概念」。國民黨晚間回應，民進黨連「中華民國憲法」都不遵守、7年半來毀憲亂政，心心念念要推動台獨消滅中華民國，有何顏面批判堅守憲法、開創兩岸和平交流的國民黨與侯友宜？

國民黨質疑，民進黨總統參選人賴清德，現在當的是什麼副總統，選的又是什麼總統？現在不遵守，將來也不遵守中華民國憲法，有何顏面參加中華民國的大選？民進黨持續用政治語言欺騙人民、破壞兩岸和平，只會成為送台灣青年上戰場的「麻煩製造者2.0」。

國民黨發言人林家興表示，侯友宜說得相當清楚：「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文總統汙衊化的九二共識。」而九二共識的內涵對我方來說，一個中國就是指中華民國，說九二共識合乎「中華民國憲法」哪裡有問題？只有不承認憲法又不承認九二共識的民進黨自甘扮演破壞兩岸和平的最大問題。

林家興說，當國民黨堅持捍衛中華民國、遵循「中華民國憲法」開展兩岸和平交流、賣農產品到大陸讓台灣農民開心數錢時，民進黨依然自困於台獨走不出來，也讓台灣走不出去。至今仍未正式廢除追求台灣共和國的台獨黨綱，不挺憲法卻挺台獨，導致包括美方在內，外界對民進黨如此極端偏執的立場都感到難以接受，更違反近年超過六成甚至七成以上希望兩岸可以和平交流的主流民意。

林家興諷刺，最聽對岸指導的台灣政黨似乎就是民進黨，口口聲聲稱中國大陸國家主席習近平所指的九二共識是「兩岸同屬一中、一國兩制」，卻忽略對岸澄清過許多次「『九二共識』與『一國兩制』是不同概念」的說法，也忽略國民黨與侯友宜多次強調過反對「一國兩制」。

林家興試問，民進黨如果不是輿論訕笑的「綠共」，為何要奉習近平的話為圭臬，來打擊捍衛「中華民國憲法」的侯友宜？民進黨一拿不出交流解方，二做不到協助農民外銷，三不敢廢除台獨黨綱，如此違背台灣期待和平交流主流民意的作為，只會淪為區域的「和平破壞者」、「麻煩製造者2.0」。