全國同濟之友也信賴　賴清德盼打造「公益的台灣」

▲賴清德出席同濟之友信賴台灣後援會座談會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德3日出席同濟之友信賴台灣後援會座談會，賴清德表示，政府推動0到6歲國家養、高中職免學費、補助私立大學學生學費政策，這與同濟會精神一樣，盼未來將台灣打造成一個「公益的台灣」。他也透露，學生時代曾申請助學貸款，因此在閣揆任內推動延長償還學貸期限，避免年輕人生活受影響。

全國同濟之友信賴台灣後援會今日下午舉行座談會，由國際同濟會台灣總會前總會長周綉珍、總會長余拯家及候任總會長林宗勳共同發起，號召全國同濟會共50名重要幹部一同出席，賴清德一一與現場的志工擊掌，並在全場「2024團結一致」、「賴清德當選」歡呼聲中進入會場。

賴清德席間談及，最近他提出私立大學和公立大學學費差距補助政策，私立與公立大學學費差距約新台幣5萬元，但私立大學學生高比例來自弱勢或一般家庭，反而經濟條件比較好、中上以上的家庭，比較有機會讓孩子考上公立大學，這是因為教育資源分配，住在鄉下教育資源不足，雖然大家都差不多用功，但是教育資源比較不夠，就可能考上私立學校，而住在都市教育資源多，可能就考上公立大學。

賴清德回憶，自己學生時代也申請過助學貸款，在行政院長任內，將助學貸款償還期限延長為8年，且薪水沒有4萬塊以上不用馬上還，「剛出社會，經濟還沒站穩，就馬上要還學貸，這樣生活一定會受影響」。他說明，行政院上周加碼補助私立學校學費至70％，讓私校學費與公立大學學費差不多。他強調，台灣未來是公益的台灣，而不是讓有錢的人越有錢，窮的人越窮。

周綉珍會中談及，建議政府擬定長期計畫與同濟會共同合作努力，例如透過共濟會的本身的特質，建立一個公益平台，以呼應賴清德所提出照顧公益的訴求。余拯家表示，期許賴清德未來能多藉助NGO團體的力量，共同攜手為台灣在國際社會打拚。