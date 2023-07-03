賴清德競總：ECFA持續存在　不代表要「重啟服貿」

▲賴清德競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團3日質疑，民進黨若反服貿，就該對是否廢除ECFA表態，對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍回應，ECFA持續存在並不代表一定要重啟服貿，兩者間並無必然關係，國民黨的邏輯錯亂實在令人啼笑皆非，藍、白兩黨動輒把「廢除ECFA」當作要求台灣屈從中共政治主張的恐嚇之詞，完全不負責任。

戴瑋姍指出，2016年總統蔡英文就職演說已強調，將在既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展；其中，既有政治基礎即包括「兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果」，蔡也一再重申「善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，也不會在壓力下屈服」的處理兩岸關係原則，這樣的主張也是賴清德所堅持。

戴瑋姍表示，民進黨站穩國家的立場、符合民意的期待，並向國際社會展現台灣「是負責任的國家，更是可信賴的盟友」的成果有目共睹，絕非國民黨所說的「與台灣人民利益背道而馳」。

戴瑋姍強調，ECFA繼續存在並不等於要「重啟服貿」，反服貿也不代表就要「廢除ECFA」，兩者之間並無必然關係。實在讓人搞不懂國民黨、民眾黨等在野黨的邏輯，動輒以「反服貿就要廢除ECFA」、「不接受『九二共識』就廢掉ECFA」為理由，要求民進黨應接受中共的「一中原則」與「九二共識」等政治條件，否則就該中斷兩岸的一切經貿往來，這些說法突顯其對國際貿易規則的無知，與對把國家發展戰略當作政治鬥爭工具的不負責任。

戴瑋姍表示，民進黨並沒有要尋求與中國的「脫鉤」，但面對最新的世界發展趨勢，應該要降低過度依賴中國的「風險」，台灣要建立受國際信賴的品牌，也必須因應國際的「去風險化」趨勢，在和中國打交道的同時，更要避免不要把雞蛋放在同一個籃子裡，更積極地拓展國際空間，讓國家能真正「從台灣走向世界」。