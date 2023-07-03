侯友宜首度鬆口「九二共識」　民進黨批偷換概念

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜3日接受資深媒體人趙少康專訪時，首度明確表態接受合乎中華民國憲法的「九二共識」，對此，民進黨發言人張志豪質疑，侯友宜敢打臉國民黨主席朱立倫，難道不怕被換侯嗎？企圖偷換概念，把中華民國憲法跟九二共識綁在一起，就是把台灣送到中國的口裡。

張志豪質疑，請問侯友宜，九二共識那一點符合中華民國憲法？中國國家主席習近平已經定義九二共識是兩岸同屬一中，侯友宜是不是要代表國民黨接受習近平的九二共識主張？

張志豪表示，侯友宜顯然想繼續欺騙國人，表態接受所謂合乎中華民國憲法的九二共識，根本是自欺欺人。他說明，習近平早在2019年初公布的「一國兩制台灣方案」就已定調，「九二共識」就是「一國兩制」，這個主張完全不被台灣民眾接受。

此外，張志豪說，朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識，民進黨要再次呼籲，國共兩黨應正視台灣主流民意，不要再以虛假的共識綁架兩岸關係正常發展。

民進黨立委林宜瑾則直言，侯友宜終於不演了，明確表態支持九二共識，正式宣布參選「中國台灣地區領導人」，唾面自乾的雖是侯友宜，但是真正接受羞辱的卻是全台灣人民，當一個總統參選人喊出支持九二共識，就是向世界表態兩岸同屬一個中國，而台灣僅只是中國的一個地區。

林宜瑾強調，經過這幾年的努力，台灣人好不容易走向世界，但國民黨如今卻又放出催命符，要把台灣鎖回獨裁中國，重啟服貿、九二共識樣樣來，透過總統大選向國際社會傳遞錯誤資訊，如果國民黨還在幻想親中、踐踏台灣主權就有選票，那麼台灣人將會再次團結，拒絕中國惡意以及國民黨的墮落。