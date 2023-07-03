裡面真的不是蚊香！超經典「鱷魚蚊香」變餅乾了　超商獨家開賣

▲7-11中秋預購開賣「胖肉舖鱷魚蚊香造型餅乾」，蚊香造型餅乾加了肉鬆，鹹香滋味超涮嘴。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

相信大家對這個綠色罐子絕對不陌生，這可是家家戶戶幾乎都有的超經典「鱷魚蚊香」，而現在鱷魚蚊香找來人氣肉鬆餅品牌合作打造「蚊香外型肉鬆餅乾」，吃起來鹹香夠味，喜歡嚐鮮的你一定要買，即日起於超商開放預購。

7-11中秋預購開跑，其中一款新品「鱷魚蚊香造型餅乾」超吸睛，鱷魚攜手胖肉鋪合作推出這款蚊香造型餅乾，將肉鬆拌入餅乾中，鹹香風味搭配經典蚊香造型，是意想不好的好滋味。

▲7-11門市開賣「新超人力霸王－廣式鹹蛋月餅」。



中秋節當然要吃月餅，7-11門市今年販售高達近近20款「單入裝月餅」，包括每年熱銷數十萬顆的郭元益烏沙蛋黃酥、排隊名店小潘鳳黃酥、傳統老店太陽堂太陽餅以及獨家推出隨機附贈趣緻箴言的「奇華迷你至尊月餅」以及新超人力霸王授權的「郭元益廣式鹹蛋月餅」等話題新品，任選3款還可享92折。

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。