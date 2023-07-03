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夏天喝這罐才爽！超商開賣「巨無霸多多綠」　瓶身放大6倍超狂

▲▼7-11開賣「紅太陽巨無霸優多綠茶」、海陸烤肉食材。（圖／7-11提供）

▲7-11預購推出「紅太陽巨無霸優多綠茶」，瓶身放大6倍，喝起來超過癮。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這麼大罐的多多你喝過嗎？就有超商即日起開放預購超狂「巨無霸多多綠」，直接把瓶身放大6倍，能夠一次喝多多綠喝個過癮，非常適合炎熱的夏日；另外，看好中秋烤肉夯，超商中秋預購首次規劃「超值海陸自由選專區」，任選3件只要299元。

7-11中秋預購開賣這款超狂「紅太陽巨無霸優多綠茶」，限定款巨無霸瓶身放大6倍，大小朋友最愛的乳酸菌飲品加入每日新鮮熬煮茉香綠茶，融合成酸甜清爽滋味，好喝、好收藏又超吸睛。

▲▼7-11開賣「紅太陽巨無霸優多綠茶」、海陸烤肉食材。（圖／7-11提供）

▲7-11中秋預購「超值海陸自由選專區」任選3件299元。

另外，看好中秋烤肉夯，7-11中秋預購更首次規劃「超值海陸自由選專區」，嚴選鯖魚一夜干、鯛魚下巴、秋刀魚、熟凍魷魚圈等海鮮，以及美國雪花燒肉片、美國CH板腱牛肉片、松阪豬肉片、豬肋條等海陸食材，任選3件只要299元。

▲▼亞尼克最新亞皇家奶茶布丁生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。

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