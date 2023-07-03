新口味報到了！　夏季限定「木瓜牛奶、椰奶霜淇淋」超商才有

▲最新木瓜牛奶、椰奶霜淇淋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家」這次特意找來百萬YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手合作，完美復刻台灣經典果汁木瓜牛奶，還有加了海鹽的香濃椰奶，強勢變身成夏季限定「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」霜淇淋，7月5日起正式開吃。

▲木瓜牛奶霜淇淋還有綜合口味等吃。

▲椰奶霜淇淋僅提供單口味選擇。

「全家X水水灶咖」最新聯名水果霜淇淋來了，首推這支「木瓜牛奶霜淇淋」，特意選用台灣經典果汁木瓜牛奶作為主角，結合霜淇淋後打造香甜滋味，且還有搭配小農牛奶的綜合霜淇淋口味，更添奶香，肯定要吃到，於全台約700間Fami!ce雙口味門市限定販售。

另一款「椰椰奶奶霜淇淋」則是以香濃椰奶加入海鹽提味，每一口都能吃到香甜乳味及椰奶香，讓人忍不住一口接一口，限於1300間Fami!ce單口味門市販售，7月5日起正式開吃。

▲「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」嚐鮮價49元開吃。（圖／翻攝自7-11臉書專頁）

另，7-11近日也找來米其林一星餐廳「頌丹樂」合作，聯手推出「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，選用泰國直輸原物料製成霜淇淋，每一口都能嚐到道地泰奶香，即日起陸續於全台12間門市開賣。