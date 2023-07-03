岳父是建商卻喊居住正義？　黃國昌：不像某立委幫財團喬事

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起716上凱道活動，號召民眾為司法改革、居住正義發聲。對於自己岳父從事建商工作，是否擔心談居住正義被質疑，黃直言，他不像特定立法委員去幫財團、黑道喬土地，推動的政策與建商利益相反，「一路走來始終如一」。

▲黃國昌在民進黨中央黨部前接受媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

陳之漢與黃國昌今天上午陸續前往台灣民眾黨中央黨部、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室、民進黨中央黨部，親邀白、藍、綠陣營總統參選人，共同參與716公平正義救台灣遊行。民進黨方面，由副秘書長楊懿珊、新聞部主任張志豪代表收下邀請函，但由於當日活動強碰民進黨一年一度的全國黨員代表大會，黨主席賴清德是否能參與仍是未知數。

黃國昌稍早在民進黨中央黨部受訪時，媒體詢問，黃國昌的岳父是建商，是否擔心談居住正義被質疑？對此，黃直言，「黃國昌從來沒有去炒作什麼不動產」，自己的結婚對象的父親在從事建商工作，那也是他們自己本來的行業，且自己過去在參與公共政策討論、擔任立委都可禁得起檢驗，「我在立法院裡面，不僅不會像特定立法委員一樣，去幫一些財團、黑道，在那邊喬土地、都更，所推動的法案、政策，恐怕都與建商的利益相反」。

黃國昌說，自己從事公共事務，一路走來始終如一，從來沒有改變過，拿自己現在在舉行的活動，刻意攻擊自己的岳父這件事情，自己覺得不是在公共政策討論上面應該有的。