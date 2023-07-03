直擊／館長發毒誓「若當官全家XX」　歹勢黃國昌：今天老師沒咆哮

▲陳之漢今天頭戴「陸戰先鋒」帽子，強調自己是台獨份子。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起716上凱道活動，號召民眾為司法改革、居住正義發聲。陳之漢3日接受媒體聯訪時，一度激動嗆政論節目「瞎七八亂說」，「老子（若）去當官老子全家XX（自我傷害）」，他經營品牌堅持95％台灣製造，「我就是XX台獨」。不過在答覆媒體提問後，陳又摟著黃的肩膀自我緩頰說，「不好意思有點激動，今天老師（黃國昌）沒有咆哮」。

陳之漢與黃國昌今天上午前往民進黨中央黨部，親邀民進黨主席賴清德，共同參與716公平正義救台灣遊行，民進黨方面則由與黃是舊識的副秘書長楊懿珊代表接下陳情書。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，黃國昌今天一下車，看到楊懿珊在中央黨部大門口等候，立即走上前去熱絡地握手致意，渾然不見平時在網路上「咆哮帝」的形象。他受訪時透露，過去自己在學界時，曾與當時在台灣智庫服務的楊懿珊共事，在許多公共政策的議題一起努力。

而陳之漢在媒體訪問過程中，一度因媒體詢問服貿議題而被激怒，隔空怒嗆政論節目「瞎七八亂說」，他激動地比手畫腳說，自己是台獨份子、品牌堅持95％台灣製造，自己是為了人民才站出來講，不樂見每次選舉就拖出「芒果乾（亡國感）」出來賣。不過，陳答覆媒體提問後，突然又自我緩頰、打圓場，輕拍黃國昌的肩膀說，「不好意思有點激動，今天老師（黃國昌）沒有咆哮」。

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