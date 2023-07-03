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台灣黑熊誤觸山豬吊！左手掌腫脹送照養　花蓮縣府籲別再用獸鋏了

▲花蓮卓溪鄉山區，1隻台灣黑熊疑似誤觸山豬吊受困。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮卓溪鄉山區，1隻台灣黑熊疑似誤觸山豬吊受困咖啡園內。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮卓溪鄉2日有民眾發現1隻台灣黑熊疑似因山豬吊而受困，花蓮林管處接獲通報後，隨即會同花蓮縣府農業處、林管處玉里工作站、野灣野生動物保育協會等組成黑熊救援小組到場救援，初步觀察黑熊左手掌腫脹受傷，目前黑熊健康狀況良好，經救援小組評估後先將受傷黑熊移轉送至東部救傷中心由野灣野生動物保育協會照養再擇期野放。

通報人仲先生表示，在今日早上巡視咖啡園時，發現其飼養的狗隻不停吠叫，前往查看後發現為黑熊誤中陷阱，於是馬上通報受花蓮林管處委託，在卓溪當地執行「人熊衝突防治及社區共存保育計畫」的「野聲環境生態顧問有限公司」人員，花蓮林管處再接獲野聲通報後即啟動救援。

受困黑熊經檢視，為一隻體重84公斤之成年公熊，其左前肢腕部關節因遭套索壓迫腫脹，但無開放性傷口，亦無斷指，野灣獸醫師為避免患肢持續腫脹而壞死，因而在現場施行清創手術，並後送至位於臺東池上的東部野生動物救傷中心暫留觀察傷勢。
 
另一位通報人莊先生表示，咖啡園附近因山豬數量多，常有人來放置陷阱捕捉，可能因此發生本次誤捕黑熊事件。花蓮林管處人員因而在現場擴大搜尋，但未再發現其它陷阱。
 
花蓮林管處處長黃群策表示，花東地區黑熊救援業務，是由林務局成立東部野生動物救傷中心，並交由野灣野生動物保育協會負責營運，野灣團隊有11名野生動物專業獸醫人員，在與花蓮林區管理處、台東林區管理處的通力合作下，成立至今連同本次，已在花東地區救援8隻台灣黑熊，成為花東地區野生動物救援的重要核心。

▲花蓮卓溪鄉山區，1隻台灣黑熊疑似誤觸山豬吊受困。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲救援小組初步觀察黑熊左手掌受傷，目前黑熊健康狀況良好，經評估後先送東部救傷中心照養再擇期野放。

花蓮縣長徐榛蔚獲悉後相當重視，指示花蓮縣政府農業處妥善協處，同時呼籲，農民防治野生動物破壞農作物勿用獸鋏或山豬吊，爲協助農民防範野生動物對果園或其他農作物侵害，花蓮縣政府與林務局積極合作推廣具有電牧器的電圍網，不但可以防治台灣獼猴也可阻擋山豬、山羌、台灣黑熊等野生動物入侵農園破壞農作物，未來將持續加強推廣農民使用，政府按設置面積比例補助資材費3/4，農民只要負擔1/4。

至於原住民狩獵部分，農業處長陳淑雯指出，近年林務局為防範瀕危物種誤捕，設計改良式獵具提供原住民族獵人或農友換發使用，套索踏板規格直徑小於12公分，以防止黑熊踏入，另外，改良式獵具踏板可設定壓力值，防止腳掌較小且體重輕之幼獸或小型食肉目動物觸發而遭到誤捕。鼓勵有需求的農民或獵人到花蓮林管處或工作站申領換發，避免誤捕黑熊。

林管處呼籲，發現野生動物受困，請即刻撥打林務局24小時通報專線0800-000-930，或花蓮縣縣民專線1999，動物就能獲得及時救援。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報，協助救援，就不會被究責。

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