又有黑熊落難！「左前肢斷掌」牠誤觸套索受困　台東村民通報救援

▲協助台灣黑熊檢傷治療。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林務局台東林管處6月30日接獲「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」通報，位於紅石產業道路3公里處旁，約海拔640公尺的原住民保留地，發現有台灣黑熊受困套索，林管處隨即通知野灣野生動物保育協會共同馳援。

受困黑熊經現場初步檢視，確認為成年公熊，體重約80公斤；台東林管處表示，該熊左前肢原本即已為斷掌，此次左前肢遭套索緊束部位有發炎狀況，已於現場立即處理，後續將持續觀察傷勢變化，復原後即可盡快野放。

這次黑熊得以迅速脫困，歸功於「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」族人即時通報及協助救援，該協會於今年3月正式參加林務局「台灣黑熊生態服務給付計畫」，協助進行當地的野生動物資源監測與黑熊棲地維護，2名參與的族人在清晨為先前架設的紅外線自動照相機更換電池時，在巡護過程中發現受困黑熊，隨即透過協會幹部通報台東林管處，這也是參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」巡護團隊首例通報救援黑熊的案件。

林務局自去(111)年起針對山村部落推動的「台灣黑熊生態服務給付」方案，內容包括針對個人的「自主通報給付」與針對社區的「巡護監測給付」兩部分。如有黑熊入侵農舍、畜（禽）舍，農友立即通報，可獲3,000元獎勵金，通報後再配合林管處架設自動相機並攝得黑熊影像，再加發5,000元獎勵金；而社區部落如參與臺灣黑熊生態服務給付計畫，協助巡護監測每月可核發5000元獎勵金、每年最高可核發60,000元，巡守範圍內如拍到黑熊影像，每次可獲50,000元獎勵金（每年2次為限）。