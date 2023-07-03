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夏日抗暑新攻略！北捷揪你享生活　一次解除身體心裡的熱

▲準備迎接高溫炎熱夏天，你想好怎麼度過酷暑了嗎？民眾通勤時不妨抬頭看看捷運燈箱，說不定會有讓你意想不到的抗暑對策。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

炎炎夏日到來，你為肌膚做好準備了嗎？Chocola BB 應援你的美麗與元氣，讓你擁有Baby光澤好氣色還有OLAY革糖素小白瓶，就連好感女神劉詩詩都推薦，網友也大讚明顯感受到美白威力，真的變亮了！

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 夏天防曬大作戰，Chocola BB讓你擁有好氣色，OLAY革糖素小白瓶28天幫你暗化淡沉沉。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

保養肌膚的同時也別忘了防曬的重要，ONE BOY冰鋒衣穿比不穿還涼，透氣機能防曬降溫一次到位，消暑少不了它，哈根達斯與法國甜點大師皮耶・艾曼極致聯名，全新推出馬卡龍冰淇淋系列，雙倍濃郁交織出苦甜大人風味，豐富口感堪稱完美，手搖飲也不遑多讓，CoCo都可與今夏備受矚目的動畫電影《蜘蛛人 ：穿越新宇宙》首度攜手合作，推出一系列跨界聯名活動，只要購買大杯飲品，就可以將三大人氣主角杯身帶回家，享受完美食後，也別忘了動一動。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲喝CoCo帶你開啟多重宇宙，三款蜘蛛人聯名杯身登場。（圖／記者劉亮亨攝）

國泰金控FitBack健康吧，幫助你紀錄每天運動狀態，完成指定任務提升會員等級，有機會獲得優惠，蘋果裝置上的所有健康，包括健身資料都能被鎖在密碼，加上啟用雙重認證，保密程度更升級，實踐了你的健康資料你知就好，日本超人氣健身俱樂部，即將進駐毗鄰捷運「南京復興站」JR東日本大飯店，全館超過800坪空間，設有多種意想不到的運動及休憩環境。

全台最大無印良品攜手「微風松高」，共同打造超過710坪旗艦店，獨家商品、餐飲內容，立刻去逛一波。夏季強片《變形金剛：萬獸崛起》將帶領觀眾回到1990年代，跟著博派變形金剛展開一場，橫跨全世界的冒險旅程。

畢業季新鮮人求職，調查發現近9成年輕人，在面試時不敢盡情提問，這些不敢問的事，104人力銀行幫你開口問，工作絕對少不了的筆記型電腦，華碩ProArt Studiobook 16 OLED，讓你盡情揮灑創作靈，Vivobook S 14/15 OLED，輕薄窄邊展現自我風格。

▲長榮樂e購 專業電商購物平台，下單購物前可加入「無限萬哩遊會員」，飛得越多好處越多。（圖／記者劉亮亨攝）

▲長榮樂e購專業電商購物平台，下單購物前可加入「無限萬哩遊會員」，飛得越多好處越多。（圖／記者劉亮亨攝）

卡西歐找來南韓人氣女團ITZY擔任全新品牌代言人，推出限量5只成員親筆簽名錶款，引爆話題南法摩納哥珠寶品牌apm，將全球女性對珠寶的綺麗幻想，巧妙地融入在日常穿搭中，大展優雅姿態，看準夏季旅遊商機，長榮航空旗下國內宅配購物平台長榮樂e購，推出下單前加入「無限萬哩遊會員」，不僅月月送哩程還有機會抽中機票，漫長夏季如何規劃，民眾不如趁著通勤時間 ，抬頭看看上方看板吃喝玩樂大搜羅，幫你一次搞定。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲對抗夏日排汗防曬，ONE BOY冰鋒衣，全新柔滑冰感的冰鋒面料，讓舒適感再升級。（圖／記者劉亮亨攝）

ET快訊
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快訊／要告了！　高捷怒發聲明

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