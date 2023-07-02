高鐵當廚房！　重慶奇葩大媽帶電鍋悶一鍋白米飯

▲ 大媽在高鐵煮飯 。（圖／翻攝 微博凡爾賽樂姐）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期傳出一則很奇葩影片，一位重慶大媽帶米、水和一個電鍋搭高鐵，利用座位底下插座煮了一鍋飯，驚呆旁邊乘客。大陸網友也留言，「今天煮飯，明天就敢涮火鍋。」

陸媒報導指出，這位奇葩大媽煮飯之前，曾經把座位下方的高鐵插座作轉換，讓插座功率增加，避免走火的危險。之後大媽跟鄰座的大爺有說有笑的談話，等待電鍋煮好白米飯，在高鐵出箱裡開飯。

根據影片顯示，小桌板上確實有一個電鍋，旁邊還有一帶配菜。大媽從自己包包掏出免洗碗筷，用鐵湯匙盛飯給一旁大爺，後面年長乘客也好奇張望，後方的年輕乘客拍下不可思議的一幕。

▲網友質疑高鐵煮飯是誤會 ，大媽只是帶煮好的鍋飯搭高鐵。（圖／翻攝 微博凡爾賽樂姐）

影片上傳後，引起大陸網友討論，認為大媽打扮看似經濟條件還不錯，怎麼會帶電鍋上高鐵煮飯，因為高鐵的座位下方的插座，都是給手機或電腦使用，拿來煮飯的行為非常危險，很容易有跳電走火的可能性。

大媽如此誇張行為，也有大陸網友看完影片指出，「看不到電鍋的電線」、「應該是假的，煮好飯怎麼沒有冒熱煙」。

還有網友認為，大媽只是煮好一鍋飯直接帶上高鐵，搭車時也會安檢，加上巡邏車廂人員也會查看，應該不會發生這麼離譜事情。