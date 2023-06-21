通勤月票6／27起可在台鐵加值　王國材：假日是「觀光月票」

▲交通部長王國材今(21日)前往鶯歌、樹林站視察軟硬體設置情況。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上線，台鐵6月27日提前開放全台120個車站可加值月票方案，交通部長王國材今(21日)前往鶯歌、樹林站視察軟硬體設置情況，王國材表示，TPASS雖然是通勤月票，也是一張觀光月票，以基北北桃月票1200月為例，可從桃園玩到基隆。

交通部長王國材今下午前往視察台鐵鶯歌車站及樹林車站「TPASS行政院通勤月票」及「地方社福卡」整備情形，王國材表示，台鐵TPASS軟硬體設置在計畫時程內，台鐵6月27日就可以開放購買和設定1200月票方案，7月1日就可以適用，非常划得來，搭台鐵到台北車站後可搭捷運、公共自行車和公車，都靠這一張，不僅到台北，還可以到基隆和桃園，基北北桃都可以用。

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王國材說，希望可以透過通勤月票鼓勵公共運輸、節能減碳，另外最重要一點則是減輕通勤族負擔，很多人住台北市外圍，房租、房價便宜，但每天通勤費高，未來不但房租便宜，通勤費也便宜，很多人可以往外圍住，讓城市人口可以稍微分散。

王國材指出，這一張TPASS雖然叫通勤月票，但在假日也是一張觀光月票，假日從新北玩到基隆，也能到平溪線每個站，也能桃園，轉公車搭機捷都可以，非常方便，帶著這一張也可以觀光；這是行政院很重要的政策，過去中央對地方是硬體補助，買公車、捷運車廂，這次在營運使用補助，未來若做得好將變常態性補助，讓公共運輸通勤月票很便宜鼓勵民眾多使用。

台鐵6月26日至30日也將針對通勤月票專用通道大量旅客通行、旅客跑錯閘門、刷卡機故障等情境進行壓力測試，王國材表示，除民眾可購買票卡加值外，也可透過現行悠遊卡購買1200月票方案，此外，購買票卡只要完成購買方案和記名後，將可退還100元購卡費，等於免費。