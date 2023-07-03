免排隊！手機也能買「高鐵自由座」車票　3步驟買票再掃碼搭車

▲高鐵公司表示，今日起旅客可在出發站的車站大廳內，透過手機「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

搭高鐵更方便了！台灣高鐵公司表示，今日起旅客可在出發站的車站大廳內，透過手機「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，不僅免去排隊時間，還可在完成付款後直接掃描QR code進站搭車。

旅客欲透過「T-EX行動購票」App（需先更新6.60以上版本）在車站內購買自由座車票，只需開啟手機上的藍牙功能，再點選App中的「今日自由座」專區，系統就會自動設定您所在的車站為出發站，接著選擇欲前往的車站及票種並立即完成付款後，就可購得1張自由座車票，再使用購票手機中QR code直接進站乘車。

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高鐵公司表示，本服務即日起在各車站大廳同步開放，敬請旅客將手機攜往靠近售票窗口、自動售票機或進站閘門等周圍區域，即可接收訊號並快速使用「T-EX行動購票」App購票新功能。

▲▼旅客欲透過「T-EX行動購票」App（需先更新6.60以上版本）在車站內購買自由座車票，只需開啟手機上的藍牙功能，再點選App中的「今日自由座」專區，系統就會自動設定您所在的車站為出發站。（圖／高鐵）



此外，本服務限以購票之手機感應進出站，故每次僅可透過T-EX購買1張單程之自由座車票，若有同時購買去、回程車票的需求，或多人同行需要一次購買多張自由座車票時，仍請透過站內的自動售票機或售票窗口購票。

高鐵公司特別提醒旅客，「T-EX行動購票」App開放自由座站內購票時間，自各站營業時間起至末班車發車前5分鐘止，以確保旅客順利乘車（依旅客前往之地點不同，截止售票時間略有不同）。

例如桃園站某日北上末班車為23：40開往板橋、台北，旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於23：35前購得北上往前述各站之自由座車票；該日南下開往彰化、雲林站的末班車時間為22：15，故旅客在桃園站內透過「T-EX行動購票」App最遲可於22：10（前往彰化、雲林站）前購得南下往前述各站之自由座車票。若因疏運而加開之跨夜車次，則最晚購票時間為23：59。