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光輝5月！愛媽無極限　搭捷運 公車 高鐵給你滿滿 IDEA

記者王威智／採訪報導

溫馨的五月是向媽媽表達愛意的最佳時機，搭乘捷運、公車和高鐵不要再當低頭族，各大廣告版位都換上應景主題，不用煩惱如何寵愛媽咪，抬頭就給你吃喝玩樂滿滿IDEA。

陪媽媽窩在家看影后謝盈萱與王淨、戴立忍等實力派演員同場飆戲，超過癮。全新夯劇《人選之人—造浪者》現在於捷運市政府站，以壁貼、大屏幕、包柱廣告版位一項都沒少，打造成台灣獨有選舉期間的模樣，彷彿走進戲劇，一窺鏡頭沒拍到的幕僚職場真相。或是不想待在家，「為了family，不飆車就等死。」的《玩命關頭X》絕對是今年必看的好選擇。更在北車紅線重要通道的高清電視搭配大面積破格壁貼，展現唐老大馮迪索守護家人非贏不可的氣勢，出外旅遊也別忘了繞來踩點。

▲拍攝客戶清單：(非影片內容顯示順序)●美妝保養類：思慧莉VALMONT、卡氛●日用品類：博士倫、●3C類：dyson、VIVO●精品類：Hermes、apm●家電類：輝葉●服飾類：ECCO●休閒娛樂類：人選之人-造浪者、玩命關頭X、▼ 。（圖／記者蔡明華攝）
▲▼ 《人選之人—造浪者》現在於捷運市政府站，以壁貼、大屏幕、包柱廣告版位，打造成台灣獨有選舉期間的模樣。（圖／記者蔡明華攝）

▲拍攝客戶清單：(非影片內容顯示順序)●美妝保養類：思慧莉VALMONT、卡氛●日用品類：博士倫、●3C類：dyson、VIVO●精品類：Hermes、apm●家電類：輝葉●服飾類：ECCO●休閒娛樂類：人選之人-造浪者、玩命關頭X、▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

而在忠孝復興月台閘門口，給你滿滿變美新靈感！卡氛何首烏染膏，讓白髮快速變黑髮 ，把媽媽變姐姐。一台Dyson吹風機把愛吹進媽媽心坎裡，春夏之際，台灣氣候讓頭髮超級容易扁塌、毛躁，亞洲限定全新上市的Dyson Supersonic™吹風機HD15搭配全新「二合一抗毛躁順髮吹嘴」，一機完成順髮不毛躁、頭頂蓬鬆、髮尾微彎的各式髮型，讓你省下日常吹整的時間，在家也能恣意切換髮型，6/30前於官網購買更可獨享「30天免費試用」百變造型讓媽媽在家就像美髮沙龍。美美裝扮配件當然不可少，摩納哥F1賽車手Charles示範apm無性別珠寶，濃濃費洛蒙讓媽媽身心靈通通滿足。

▲拍攝客戶清單：(非影片內容顯示順序)●美妝保養類：思慧莉VALMONT、卡氛●日用品類：博士倫、●3C類：dyson、VIVO●精品類：Hermes、apm●家電類：輝葉●服飾類：ECCO●休閒娛樂類：人選之人-造浪者、玩命關頭X、▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲ 忠孝復興月台閘門口，卡氛何首烏染膏，讓白髮快速變黑髮 ，把媽媽變姐姐。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼ 北捷5月。（圖／記者蔡明華攝）

▲ 摩納哥F1賽車手Charles示範apm無性別珠寶，濃濃費洛蒙讓媽媽身心靈通通滿足。（圖／記者蔡明華攝）

▲拍攝客戶清單：(非影片內容顯示順序)●美妝保養類：思慧莉VALMONT、卡氛●日用品類：博士倫、●3C類：dyson、VIVO●精品類：Hermes、apm●家電類：輝葉●服飾類：ECCO●休閒娛樂類：人選之人-造浪者、玩命關頭X、▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲ Dyson吹風機快速乾髮同時吹出光澤，變換不同吹頭，百變造型讓媽媽在家就像美髮沙龍。（圖／記者蔡明華攝）

另外，從板南線轉乘到文湖線，轉角滿版的vivo V27，還有曹佑寧拿著vivo V27手機幫顏值控女王自動補光，攻佔通勤族的目光，自帶光環新機V27自三月底上市即在各大通路熱銷中，並在5月跨界電影異業結合，推出潮玩盛夏活動，凡購買 V27、X90系列有機會獲得旅遊金和電影票。再搭配全新博士倫矽水膠日拋，首創革命性雙潤黑科技，眼睛一整天都不乾澀，跟曾之喬一樣擁有水汪大眼。踏上捷運列車，ecco彩繪車廂邀請媽媽一同「樂步」，一家大小相揪出遊，就算長時間戶外活動也能感覺到腳底的舒適柔軟。

▲拍攝客戶清單：(非影片內容顯示順序)●美妝保養類：思慧莉VALMONT、卡氛●日用品類：博士倫、●3C類：dyson、VIVO●精品類：Hermes、apm●家電類：輝葉●服飾類：ECCO●休閒娛樂類：人選之人-造浪者、玩命關頭X、▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲ 板南線轉乘到文湖線，轉角滿版的vivo V27，還有曹佑寧拿著vivo V27手機幫顏值控女王自動補光。（圖／記者蔡明華攝

▲拍攝客戶清單：(非影片內容顯示順序)●美妝保養類：思慧莉VALMONT、卡氛●日用品類：博士倫、●3C類：dyson、VIVO●精品類：Hermes、apm●家電類：輝葉●服飾類：ECCO●休閒娛樂類：人選之人-造浪者、玩命關頭X、▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼ ecco彩繪車廂邀請媽媽一同「樂步」，就算長時間戶外活動也能感覺到腳底的舒適柔軟。（圖／記者蔡明華攝）

▲拍攝客戶清單：(非影片內容顯示順序)●美妝保養類：思慧莉VALMONT、卡氛●日用品類：博士倫、●3C類：dyson、VIVO●精品類：Hermes、apm●家電類：輝葉●服飾類：ECCO●休閒娛樂類：人選之人-造浪者、玩命關頭X、▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

走出捷運站一抬頭，王心凌化身「痠痛救主」，不只愛你更用輝葉按你馬殺機，幫你跟媽媽甜言蜜語。而這波甜蜜攻勢更延續到一旁的公車亭，讀書時期的回憶煞瞬間爆棚。身體放鬆之餘媽媽的面子也得顧到，VALMONT來自瑞士的美膚傳奇，讓肌膚閃出鑽石般的晶瑩透亮。睡前再送上一杯大成雞精，用全雞精華幫媽媽增強體力。

▲ 王心凌化身「痠痛教主」，不只愛你更用輝葉按你馬殺機，幫你跟媽媽甜言蜜語。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼ 王心凌化身「痠痛救主」，不只愛你更用輝葉按你馬殺機，幫你跟媽媽甜言蜜語。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼ 北捷5月。（圖／記者蔡明華攝）

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