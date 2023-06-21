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走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走

▲▼走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走。（圖／業者提供）

▲暑假到了好想出國！加入南山人壽「走BAM世界」挑戰賽把每一步都變成哩程數，送你出國玩。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

暑假到了好想出國！許多朋友、同事不是正在國外打卡、就是在前往機場的路上，尤其日本、南韓和泰國等地，不意外正是台灣人熱門旅遊國家前10名。雖然機票價格飆漲，還在觀望的你現在不必猶豫了，下載「BAM活力洋溢APP」加入南山人壽「走BAM世界」挑戰賽，即日起至2023年8月6日止，和朋友共同完成200萬步挑戰就有機會抽東京、曼谷或首爾雙人機票等值旅遊券，把每一步都變成哩程數，送你出國玩！

APP一鍵控管健康　實測這款運動紀錄賺獎勵最狂

運動好處多，不只釋放壓力，也能刺激大腦分泌腦內啡產生愉悅感，但對於大多數人來說，在工作忙碌之餘還得戰勝怠惰，真的很困難！如果一邊運動還能一邊累積獎勵回饋，運動越多、獎勵越多，會不會讓你更有動力規律運動呢？

南山人壽做為台灣外溢保單領頭羊，相信身心健康的生活型態，才能從源頭降低保戶罹病風險，為保戶、保險公司與社會創造「三贏」。數位化潮流銳不可擋，南山人壽自2019年起推廣「BAM活力洋溢APP」，這款數位健康管理APP可根據步數、BMI、睡眠時數、動態卡路里、靜止心率等健康指標，計算用戶的每日減齡效果，並搭載健康風險提醒功能；更讓健康管理APP「手遊化」，透過宛如遊戲的視覺、互動、獎勵機制提升黏著度，讓用戶輕鬆養成健康好習慣。

揪好友走200萬步抽機票！ 5大族群散步路線攻略　讓你輕鬆達標

夏天到了，冰品、手搖飲的誘惑難以抗拒，所以更要動起來！南山人壽發起「走BAM世界」挑戰賽，活動期間自2023/6/10至2023/8/6止，於期間內註冊成為南山人壽網路會員，並下載登入「BAM活力洋溢APP」、填寫線上報名表即可參加挑戰，完成指定健走任務，還有機會獲得雙人機票等值旅遊券，用熱血迎接盛夏，把步數統統換成哩程數。

▲▼走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走。（圖／業者提供）

▲南山人壽發起「走BAM世界」挑戰賽，完成健走任務就有機會抽好禮。

【個人挑戰賽】個人挑戰50萬步：個人於活動期間內累計步數達50萬步，即可抽花東兩日鳴日號行程、山海騎馬體驗、滑雪體驗課程、秘境SUP立槳體驗、i-Ride飛行劇院體驗等國內旅遊體驗行程。

【團體挑戰賽】揪團挑戰200萬步：除了個人挑戰賽以外，2023年7月9日前完成線上揪團組隊報名，全體隊員於活動期間內合計完成200萬步健走挑戰，就有機會抽曼谷雙人機票、東京雙人機票、首爾雙人機票之等值旅遊券；每隊最少2人、最多20人組隊，運動有伴互相鼓勵，更能持之以恆！

200萬步聽起來很多，其實一點也不難！以下整理5大散步路線，不管你是上班族、學生族、主婦／煮夫，都能無痛累積健康步數、輕鬆達標：

路線1：逛街當運動，輕鬆拿下6,000步
揪閨蜜到信義商圈逛街、吃下午茶就能累積上萬步！打開google map一看，光是從捷運市政府站沿著各家百貨公司，一路逛到台北101來回就有3.9公里、大約6,000步，若走進各家百貨公司專櫃踩點，逛一整天絕對能累積破萬步！順便帶雙美美平底鞋回家，隔天繼續走。

路線2：情侶淡水河岸浪漫約會
與另一半從淡水捷運站出發，沿著河岸一邊欣賞風景一邊談心，走訪老街小店、品嚐在地美食，一路步行至漁人碼頭距離約4.1公里，換算約可輕鬆GET 6,300步，若再前往周邊景點如紅毛城、滬尾砲台文化園區等，一天即可輕鬆破萬步，還能留下難忘的美好回憶。

路線3：菜籃族逛市場，一早就累積3,000步
菜籃族每週都要上市場買菜，以台北市知名的迪化商圈為例，來回走一趟2公里就可蒐集到3,000步，還可以逛附近的永樂市場及巷弄間的特色小店，5,000步走起來游刃有餘，還能晃到大稻埕碼頭拉筋收操再回家。

路線4：親子家庭大安森林公園放電
有著「都市之肺」的大安森林公園，繞行一圈大約2.4公里，換算約3,700步，散步3圈就能達萬步，累了就在公園席地而坐，小孩子在草地奔跑放電，大人則享受夏日的野餐時光，健康又樂活。

路線5：Outdoor咖登山健行
身在台灣最幸福的就是有大小百岳可以登山健行，像是七星山主、東峰登山步道全長5公里，來回直接13,000步起跳，不僅增強體魄超有感，還能徜徉山林好好享受慢活深呼吸，一舉數得。

註：以上路線步數僅供參考，係以平均步長65公分、平均1公里約1,500步計算。

南山人壽創新數位健走手遊 越玩越Young

▲▼走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走。（圖／業者提供）

▲南山人壽創新數位手遊，協助保戶促進健康。

南山人壽早在2020年就攜手大健康產業夥伴成立「健康守護圈」，推動多元且完整的健康加值服務，從「事後理賠」走向全方位的「健康促進與預防」，賦予保險更多價值。

「好的數位體驗、有趣的遊戲任務，是提高用戶使用意願的關鍵」近年來，南山人壽也積極導入數位工具協助保戶促進健康，此次透過「走BAM世界」活動，把走路這個門檻最低的運動變成好玩的遊戲任務，揪團挑戰更為親友創造共同話題與目標，互相督促鼓勵。現在就拿起手機下載「BAM活力洋溢APP」，呼朋引伴找好友一起參加，把握時間衝刺步數，抽到大獎再一起享受超Chill的旅程。

南山人壽「走BAM世界」挑戰賽，活動期間自2023年6月10日至8月6日止。
活動詳情搜尋「走BAM世界」活動網站：https://bit.ly/3WQZDKc

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