他住院每到「1時間」總濕濕的…床單還一灘水　命理師曝恐怖原因

▲時間一到，病患就會出現類似像溺水求救的樣子。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

天氣逐漸變熱，許多人都會下水清涼一下，但千萬要注意自身安全。一名男子因溺水被送往醫院搶救，沒想到命搶救回來後，卻發生難以解釋的現象。

資深護理師侯怡岑在《震震有詞》表示，曾碰過一名釣魚溺水的患者，出事的時間約是下午2時至下午4時之間，救回來之後每次只要這個時段，就會出現類似像溺水求救的樣子，明明平常都沒事，但只要時間一到，血氧就會掉下來、肌肉收縮，整個人捲成像蝦子一樣，宛如滅頂狀態。

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侯怡岑透露，床上有一灘水，相當奇怪。（圖／CTWANT／翻攝自YouTube／高點電視）

更奇怪的是，侯怡岑透露，之後床上就會有一灘水，床單上面全是濕的，「就很奇怪，每次都在這段時間。」

對此民俗專家謝沅瑾指出，抓交替在民俗的解釋有多種，包括干擾型抓交替、引導型抓交替、附身型抓交替，這個案例應該是附身型。謝沅瑾進一步說明，附身型通常是突然間附在當事人身上，而當事人是完全無意識無知覺，事後問他，他對後續做的動作完全不會記得。

謝沅瑾表示，此案可能本身還沒有離開，所以在那個時間點，當事人會產生出現這種情況，一般來說，水鬼就會有類似剛才講到的，會莫名其妙身邊有一灘，或是突然間看到一灘好像是水，也有一種情況是看到水的腳印。