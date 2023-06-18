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屏女遭男痛毆「扯髮拖行」大喊：救人喔　民眾急報案…警方回應了

屏東街頭驚見男子拉著女子的頭髮強行拖行。（圖／翻攝自屏東人屏東市臉書）

▲屏東街頭驚見男子拉著女子的頭髮強行拖行。（圖／CTWANT／翻攝自屏東人屏東市臉書）

圖文／CTWANT

暴力不容姑息！屏東市昨（17日）晚有一對男女發生糾紛，男子一把抓著女子的頭髮，強行拖著走，期間女子不斷大喊救命，嚇得路人連忙報警。不過，警方到場後人已不見蹤影，事後調閱監視器並查訪附近店家，確認雙方都已經離去，目前已通知2人到案說明，釐清事情真相。

「愛護頭髮除了定期到美髮店護髮之外，更重要的是遠離會施暴的人」，原PO在臉書《屏東人屏東市》指出，晚上在林森路上，看到一名男子對女子出拳毆打，並拉扯頭髮拖行，過程中女子試圖掙扎反抗，大叫：「救人喔」，但因為男子力氣太大，抵不過對方，只能被拉著走。

警察到場後，男女已經不見蹤影。（圖／翻攝自屏東人屏東市臉書）

▲警察到場後，男女已經不見蹤影。（圖／CTWANT／翻攝自屏東人屏東市臉書）

原PO認為，雖然大家都是局外人，不明白原因，但無論如何暴力就是不對，當下立即報警關切處理。影片曝光後，掀起一陣討論，網友紛紛留言：「非常討厭動手動腳的人」、「什麼狀況？怎麼沒有人制止！」、「男人對女人動粗是最醜陋的」、「會動手，精神暴力的人，豬狗不如，老天不會放過你」。

對此，屏東縣政府警察局屏東分局民生派出所副所長也在底下回應，提到民眾反應女子遭毆打案，已派員實施查訪並擴大調閱監視器，積極偵辦中，呼籲若有發現可疑人或事，可以撥打110或民生派出所報案。

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