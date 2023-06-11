老人路邊摔倒　女大生好心助人遭反咬…結局曝光了

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大陸 大陸焦點 特派現場

陸翁路邊摔倒　女大生好心助人遭反咬…結局曝光了

老人倒在路邊，女大生好心助人竟被反咬。（圖／翻攝自搜狐）

▲老人倒在路邊，女大生好心助人竟被反咬。（圖／CTWANT／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT 

人心就是這樣變冷漠的！中國湖南有一名女大生，看到老人摔倒在路邊，好心將對方扶起，並送醫治療，沒想到被對方反咬：「是妳撞倒我」，兒媳婦也幫腔，明顯被「碰瓷」了。無奈之下她只好報警處理，結果證明是老人說謊，結局也曝光了。

據了解，女大生看到老人摔倒在路邊，路人都沒人理會，於是上前攙扶，將人送醫後，還熱心墊了1000元人民幣醫藥費，沒想到好心被雷親，老人不僅沒道謝，還咬定是被女大生撞倒，老人的兒媳婦也附和：「妳沒撞，為啥送老人上醫院？」

女大生沒辦法，只好報警處理，並錄下所有對話過程，事後警方監視器證明老人說謊，還了她清白。證據確鑿下，老人沉默不語，兒媳婦卻感到不甘心，讓女大生決定提告，交給法律處理。

法院審理後，認為老人年事已高，免除處罰，但兒媳在作證過程中，扮演關鍵角色，對其處以10日拘留，並要求老人一家賠償女大生68000元人民幣（約29萬新台幣）精神損失費。至於這筆錢的用途，女大生全部捐給了慈善機構。

消息曝光後，引發一陣討論，網友紛紛留言：「老人也應被罰，不能因為年齡搞特」、「希望以後不用再刻意將賠款捐出用以自證清白，那本來就是她應該得到的賠」、「這應該算是詐騙了！」、「終於看到了壞人有壞報了」、「這錢捐出去幹嘛，就得自己留著花」。

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