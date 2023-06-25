橫跨2000年！河南戰國時期古墓驚見「最古老粽子」　餡料完整

圖文／鏡週刊

在中國河南省信陽市的城陽城遺址中，考古專家意外地發現了一批戰國中期楚國貴族墓葬，其中包含了一些用槲葉包裹的圓形物體。經過分析後驚人地發現，這些物體竟然是超過2,000年前的「粽子」，成為目前中國考古界所發現的最古老的粽子。

據陸媒報導，這座被稱為8號墓的古墓呈現「甲」字形平面，由於地下水位較高，墓室被水浸泡，形成了一種特殊的埋藏環境，有助於古文物的保存。信陽城陽城遺址八號墓的考古發掘負責人武志江表示，在他們的發掘過程中，發現了大量用葉子包裹的圓形物體，外部是寬大的槲葉，內部則包含了水稻、黍等作物。

河南省文物考古研究院植物與寄生物考古實驗室主任藍萬里表示，「這些包裹一共有40個，都保存完好，直徑大約在10至15公分之間，厚度大約在3至5公分。它們都是用麻繩或莖稈捆綁起來的，外形像是厚厚的圓餅」，另外經過體視顯微鏡的檢測後發現，其中39個包裹裡面是沒有去殼和煮過的稻米，而另外1個則是黍米。

藍萬里表示，他們還對照了同類的現存植物葉子，根據葉子的形狀、邊緣、大小、脈紋等特點，判斷出圓形包裹外面的植物葉子是槲樹的葉子，「槲樹是殼斗科的一種植物，在豫西地區，還有用槲樹葉子包粽子的風俗，也叫做槲包」。