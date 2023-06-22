名律師諷炎亞綸危機處理可圈可點：公關公司生意會很好

▲炎亞綸深陷醜聞風波。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

藝人炎亞綸20日遭網紅「耀樂」指控，偷拍性愛片又外流，引發軒然大波。耀樂21日召開記者會，控訴炎亞綸第一次違反他意願的性行為是在2018年，沒想到炎亞綸卻突然現身記者會現場鞠躬道歉，離場後更痛哭強調所有性行為和偷拍都是雙方合意，「絕對沒有做違反意願的事情」。對此，名律師王至德也不禁感慨炎亞綸的團隊手法高級，「充滿了設計感」，更直呼「公關公司的處理方式很高竿。」

▲炎亞綸向耀樂道歉。（圖／CTWANT提供）

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王至德昨（21日）在臉書粉專《法老王 - 王至德律師》發文指出，最近Me Too事件延燒，相較於之前王力宏荒腔走板的危機處理方式，這一波出事的當事人大致上都有思考過或請教專業人士，所以通常都很快的承認、道歉止血，甚至像朱學恒、許傑輝等還直接表示退出xx圈，也導致後續雖然還有其他受害者出面，但因目標已退出，殺傷力也減弱很多了，「現在正在炎上的炎亞綸的危機處理實在是可圈可點，公關公司的處理方式很高竿。」

王至德指出，炎亞綸首先在短短不到24小時內就已經發出長長的千字文回應，而且道歉文第一句是充滿正面的「謝謝」，不是對不起，也不是喊冤，而內容更是一再把風向帶往「霸道總裁與小祕書式的愛情模式」，除正面回應影片是在手機維修時外流的以外，並沒有針對耀樂所指控的「違反意願性交」、「違反意願偷拍」做任何回應，只是一再道歉，甚至還把風向帶到分手後，聲稱自己還是很樂意幫助耀樂，表現出自己是重情義的人。

王至德認為，公關回應讓人感覺「事情是小倆口吵架分手，又因為隱私影片外流道致耀樂生氣氣，但是身為大人的炎p還是願意成熟的面對，安撫耀樂的情緒。」不過王至德也點出關鍵，「大家注意到了嗎？對於涉及法律責任的『強制性交』及『強拍隱私影片』，炎亞綸則是完全沒有回應，不留下自認的空間，又緩和了看戲的吃瓜民眾，很厲害的手法。」

▲炎亞綸向耀樂道歉。（圖／CTWANT提供）

此外，記者會上的表現又是一個高級手法，王至德表示，原本耀樂舉行記者會是為了吸引大家的目光，讓大家為他討公道，算是滿正常的流程，但沒想到炎亞綸的公關操作技高一籌，親自到現場鞠躬再三說對不起，「還把記者會現場變成是他的主場，從入場、拿麥克風、道歉、把麥克風返還、出場讓媒體拍照，過程不過十來分鐘，卻完全打亂了耀樂的節奏」，王至德形容，這跟自己在處理難以取勝的訴訟時會採用的手法類似，主要就是為了打亂敵手的計畫和節奏，才可出奇制勝。

王至德進一步表示，炎亞綸這一手也確實打亂了耀樂的計畫，「後續記者會的內容只是重複他在網路上的貼文，幾乎沒有新的資訊，本來期待要來個重炮攻擊，卻被炎亞綸這一奇招給打亂，殺傷力起碼少了一半以上。」而王至德也認為，雖然炎亞綸肯定還是會為了他的行為付出代價，但他的公關公司這一連串操作實在太高明，「我想他的公關公司最近的生意應該會很好吧……」

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