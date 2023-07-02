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社會 社會焦點 保障人權

上月在網路認識！台北2高中生墜樓1身亡　甦醒少女：什麼都不記得

▲北市2名女學生墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市忠孝東路四段某大樓昨日深夜發生2女墜樓案，警方目前仍在偵辦中。（圖／記者黃彥傑攝）

文／CTWANT 

台北市忠孝東路四段昨日深夜驚傳墜樓命案，17歲和19歲少女從高樓墜下，並因此撞破民宅遮雨棚，19歲女子重傷身亡，17歲少女經急救後則恢復生命跡象，初步調查確認2人上月才從網路認識，獨活少女清醒後則拒絕吐露細節，稱「什麼都不記得」，確切案情則仍須釐清。

昨日深夜11時許，忠孝東路四段SOGO後方一棟大樓突傳巨響，2名女子接連從高樓墜落，民宅遮雨棚也因此被撞破，當地住戶聽聞聲響連忙查看，見到驚悚畫面則連忙通知警消，並將2人送醫治療，而19歲女子經救治後宣告不治，17歲少女則恢復生命跡象。

而獨活少女目前已恢復意識，但她拒絕吐露相關細節，僅稱「什麼都不記得了」，警方調閱監視器後並到案發現場的頂樓採證，確認現場無打鬥痕跡，並有留下敘述心情鬱悶字眼的紙條，初步排除外力介入。

而警方調查，死者剛高中畢業，少女則是從高中休學，2人上月才從網路認識，且都有情緒問題，也因此就診治療過，而她們也皆非墜樓該棟的住戶，確切案情則仍須釐清。

檢警表示，後續除相驗遺體外，也將調閱2人的就醫紀錄，並循2人通訊聯絡記錄，調查確切事發原因，全案由檢警偵辦中。

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