擲半小時都「蓋杯」　聽神明1指示…準新郎1年後驚知：小孩非親生

▲一名婦人連擲筊半小時，結果都是「蓋杯」。（圖為示意圖，非當事廟宇／記者李毓康攝）

圖文／CTWANT

神蹟顯靈！有一個婦人去廟裡擲筊，想詢問兒子的婚事，但擲筊半小時都是「蓋杯」，不理解原因，直到過了1年，才知道神明的意思，直呼：「菩薩真的很智慧！」

命理師廖美然在節目《新聞挖挖哇》分享案例，有一個媽媽帶著兒子擲筊，半小時都是「蓋杯」，沒有笑筊或聖筊，到後來開始覺得緊張。她便前去關心，得知該名媽媽的兒子剛交女友1個月，加上女友懷孕，希望可以盡快舉辦婚禮，由於今年遇到爸爸工廠在擴展，可是結婚很重要，但工廠也開始在搬，擔心挪不出時間，因此來請示菩薩，看是要今年辦婚禮，還是等女友生完再辦，偏偏怎麼問都是蓋杯，就覺得很奇怪。

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廖美然請示菩薩後，被告知要等小孩出生後再看，不急著辦婚禮，她便委婉地轉達，把工廠的事情都安排好，先生讓老婆安心生完小孩之後，身材也恢復一點，再漂漂亮亮去迎娶，對方聽了才放心離開。

▲廖美然分享菩薩顯靈的故事。（圖／CTWANT／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

過了將近1年，這名媽媽提著大包小包的供品來拜拜，還打了一面金牌，廖美然以為他們已經辦完婚事，詢問之下才知真相。「你們菩薩有夠靈驗的」，對方表示，還好當時都沒有擲到筊，因為孩子生完後生病，需要住院抽血，赫然發現不是親生的，「孩子是B型，她兒子是A型，她的媳婦也是A型」，事情東窗事發後，雙方沒有結婚，之後也因此分開。

◎民俗說法，僅供參考。