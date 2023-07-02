世界和平論壇開幕　韓正：去風險、不合作才是最大的風險

▲大陸國家副主席韓正 。（圖／翻攝 世界和平論壇）

記者任以芳／綜合報導

第十一屆世界和平論壇開幕式今（2）日上午在清華大學主樓舉行。大陸國家副主席韓正在開幕式上指出，面對國際情勢變化，維護踐行多邊主義是維護和平，促進發展的有效路徑，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流，尤其當前世界經濟復甦動力不足的情況下，開放合作更是各國的迫切需要，單邊主義保護主義沒有出路，去風險不合作才是最大的風險。

北京舉行的第十一屆世界和平論壇以「求共識、促合作、穩秩序、護和平」為主題。韓正致詞時也提出四點建議，包括堅持獨立自主相互尊重、透過對話協商解決衝突、堅定維護踐行多邊主義，及推動包容普惠互利共贏。

他指出，「國際社會特別是有影響力的大國應旗幟鮮明地根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、以對話解紛爭、以對話促安全。」

他以沙烏地阿拉伯與伊朗在中國斡旋下實現和解為例，認為如果衝突對立雙方不能對話，和平和政治解決就難以實現。

韓正表示，維護踐行多邊主義是維護和平，促進發展的有效路徑，經濟全球化是不可阻擋，尤其當前世界經濟復甦動力不足，開放合作更是各國的迫切需要，單邊主義保護主義沒有出路，去風險不合作才是最大的風險。

世界和平論壇創辦於2012年，是由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇。大陸國家副主席韓正2日在清華大學出席第十一屆世界和平論壇開幕式並致辭。新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫，俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊萬諾夫、印尼前外長維拉尤達等外國前政要、各國駐華使節、專家學者等400多人出席。

本屆論壇以「求共識、促合作、穩秩序、護和平」為主題。嘉賓將重點討論如何在逆全球化的大環境下，各國通過達成共識，促進新的合作，並為未來恢復穩定的國際秩序作出努力，以維護世界和平。