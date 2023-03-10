韓正任中國國家副主席　曾訪台大讚「台灣小吃味道好極了」

▲韓正當選中國國家副主席。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（10）日上午9時舉行第三次全體會議，大陸國務院常務副總理韓正循「王岐山模式」，全票當選中國國家副主席，繼續享受「正國級」待遇。按規定，中國國家副主席一職主要負責禮儀性外交工作，具有高榮譽性質。

根據現行《中華人民共和國憲法》規定，國家副主席協助主席工作，受主席的委託，可以代行使主席的部分職權。在主席缺位時候，由副主席繼任主席職位，副主席缺位時候，由全國人民代表大會進行補選。

截至2023年3月，歷任中國國家副主席中有4位在世，分別是80歲的胡錦濤、83歲的曾慶紅、69歲的習近平、72歲的李源潮及74歲的王岐山。

69歲的韓正在2022年的中共二十大卸任政治局常委，但他形象良好經驗豐富，深得習近平信任，如今循「王岐山模式」全票當選中國國家副主席。所謂「王岐山模式」，即當選副主席的人並無黨職和實權，對國家主席毫無威脅。

韓正在過去5年，負責推進「一帶一路」、粵港澳大灣區建設、港澳事務、京津冀協同發展領導小組等工作，未來或將協助習近平處理外事工作和深耕擅長領域。

資料顯示，韓正是浙江省慈谿市人，畢業於華東師範大學，自小愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴；他曾長期在上海市工作，擔任過上海市長、上海市委書記等職務，是中共十六、十七、十八、十九屆中央委員，十八、十九屆中央政治局委員，十九屆中央政治局常委。在擔任上海市長期間，曾與習近平短期共事7個多月。

▲韓正與宋楚瑜2010年4月8日在林家花園會面。（圖／中新社）

值得注意的是，韓正2010年4月曾以上海市長的身分，接受時任台北市長郝龍斌邀請率團訪台，成為中共建政後，首位訪問台灣的上海市長。

時任親民黨主席的宋楚瑜曾與韓正會面，並對有「帥哥市長」封號的韓正說，當年自己也被台灣政壇封為「帥哥」，但希望歷史上記得的，不是只有面孔，而是他們二人真正信奉的信念。

▲韓正2009年曾與時任高雄市長陳菊會面。（圖／中國台灣網）

韓正在2017年的中共十九大受訪時，曾回憶台北行表示，「台灣小吃味道好極了，至今留下深刻的印象」；當時在台灣搭捷運、逛夜市，參訪企業、垃圾焚化廠和學校，所到之處都讓他留下非常深刻的印象，之後上海也與台北建立起「雙城論壇」。

韓正還指出，習近平總書記報告中，有對發展兩岸和平發展有精闢論述，上海與台灣有密切聯繫，合作交流是全方位的，兩岸是命運與共的兄弟，是血濃於水的一家人，上海本著兩岸一家親的理念推動兩岸友好交往，上海就有許多年輕同胞就在上海就業、學習、居住。