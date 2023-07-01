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網紅醫師爸自爆打小孩耳光　王婉諭：失控時體罰只是宣洩情緒

▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲網紅單親醫師爸爸在臉書發文自述打小孩，圖為體罰家暴示意圖，非當事人。（圖／CFP）

記者杜冠霖／台北報導

一名網紅單親醫師爸爸在臉書發文，因為自己過去太寵溺使孩子生活自理能力出問題，改採嚴厲方式管教，在犯錯的當下打耳光等，卻遭孩子媽媽通報家暴，讓他自覺灰心又遺憾。時代力量立委王婉諭1日表示，在失控時體罰孩子，那只是在宣洩自己的情緒。沒有人天生就會當爸媽。而家長尋求專業協助，不代表是「失職」的父母，透過親職教育，才可以協助父母，在孩子的成長過程中給予正面有效的幫助。

親子部落客「德州媽媽沒有崩潰」1日在臉書發文指出，一名兒科醫師打小孩打到被前妻報警，上網寫了一篇文討拍，文中主要控訴小孩有多難教、以及他有多灰心有多累，沒提到的是，「他是打了小孩50幾個巴掌，閃了還要加罰，並且這幾個月是打完小孩叫他們睡、他們睡了再叫起來打。小孩連睡覺都怕。」

對此，王婉諭表示，近日，一位醫師教養孩子的貼文，引發非常熱烈的討論，也讓自己的心情非常複雜與沈重。看到一位曾出版「育兒全書」的醫師，用「打耳光」「罰跪」教養孩子，也看到一位受挫的父親，用他一定會後悔的方式來對待孩子。事實是，打在孩子身上的耳光，不是在教導他們，只是在發洩罷了。

王婉諭指出，羞辱式的對待、責打，不會讓孩子記得他犯了什麼錯，只會記得被羞辱這件事。孩子不會因此而深切自我反省，也沒有學會怎樣做出正確的決定。孩子可能留下長遠且難以抹滅的影響，讓他們以為「暴力」可以解決問題；甚至可能讓孩子跟你之間留下永遠無法修補的傷痕。

王婉諭表示，有時候，面對情緒，先停下來，讓自己與孩子隔離開來，冷靜一下，才能夠更理智的思考。其實，孩子跟我們一樣，也會感受與思考，「如果你平常在與大人溝通的過程中，會嘗試去從對方的角度出發理解，那我們也該嘗試去理解孩子，用同理的方式去對話，或許就會發現他們的糾結，與我們其實沒有什麼不同。」

王婉諭指出，某方面來說，作為雙薪家庭中的職業婦女，面對家中好幾位學齡中的孩子，自己非常理解這些教養過程中的挫折。尤其當自己在工作最忙碌的時候，仍擠出 120% 的精力與精神去陪伴孩子，卻還是得不斷面對孩子任性、堅持自我的時候，真的會有很多情緒無處安放。

王婉諭表示，光是在議場攻防最緊張的時候，收到孩子一邊吵架一邊打來的電話，就常常讓自己理智線幾近斷裂。天下父母心，沒有家長不是「為了孩子好」。然而，如果在自己最激動、失控的時候選擇痛罵孩子一頓、甚至是體罰，那只是往往只是在宣洩自己的情緒，將自己的挫折全部傾倒在孩子身上。

王婉諭直言，沒有人天生就會當爸媽。家長和孩子們都會在成長過程中不斷成長，而家長們也不要吝嗇於主動求助，尋求專業協助，不代表你是一個「失職」的父母，反而代表你是一個願意不斷「學習」的父母。透過親職教育，才可以協助父母，讓父母在孩子的成長過程中給予正面有效的幫助。

王婉諭表示，關於這點，政府做的真的還不夠，自己作為一位立法委員，必須要面對的課題。也要呼籲，社會應該要更積極的告訴父母：所有家長都會在教養過程中遇到挫折，而尋求協助，不代表你做錯什麼。反之，濫用暴力對待更容易受傷的孩子，才會帶來更嚴重的傷害。

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王婉諭家暴醫師親職教育

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