北農新總座吳芳銘遭爆曾酒駕　農委會批「形象嚴重不良」投反對票

▲新任北農總經理吳芳明（右三）去年曾爆發酒駕自撞，農委會在選舉過程中投下反對票。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

台北農產運銷公司今（30日）再次召開董事會，選出楊鎮浯擔任董事長、吳芳銘擔任總經理，但農委會稍早表示，在楊鎮浯提名吳芳銘為總經理，但吳芳銘去年才發生酒駕自撞重大爭議，若擔任總經理對北農公司形象將有嚴重不良影響，故不贊同聘任案，但因北市府、農會及民股佔有過半席次，在楊鎮浯堅持下，聘任案仍通過。

北農本周一（26日）召開股東會改選，北市府與農會派合作，在23席董事中拿下14席，農委會拿下7席，與支持農委會的青果社2席，總共只拿下9席，痛失經營權。當天股東會後，原本接續召開董事會，選出7席常務董事並推舉董事長、任命總經理；但農委會以市府派欲將7席常董「贏者全拿」，憤而退席抗議，導致會議無法達到法定人數而董總座難產。

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今天下午北農再次召開董事會，農糧署副署長姚志旺代表農委會出席，昨曾經表示，希望今天董事會上取得3席常務董事。會議稍早結束，金門縣前縣長楊鎮浯出任董事長，總經理則由韓國瑜時任高雄市長任內的農業局長吳芳銘擔任，代表北市府派大獲全勝，農委會則取得3席常務董事。

農委會表示，農委會及青果社仍主張，應依董事席次比例有3席常董席次，北市政府今天一反欲包攬全數常董席次態度，讓農委會及青果社順利取得3席常董，希望北農新任經營團隊，未來能秉持專業經營，妥適調配農產品供銷，保障農民及消費者的權益。

今天下午北農選出常董後，隨即召開第1次常務董事會推選董事長，農委會表示，由於北市政、中華民國農會及民股在常董會中佔有4席，並提名新任常務董事楊鎮浯擔任董事長，農委會予以尊重，但楊鎮浯卻提名吳芳銘擔任總經理，由於去年吳才發生酒駕自撞重大爭議，擔任總經理對北農形象將有嚴重不良影響，所以不贊成，但最終因佔有過半席次，以及楊鎮浯堅持提名下，聘任案仍通過。