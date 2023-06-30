北市奪得北農經營權　農委會：市府未來負全責「別再把問題推來」

▲台北農產運銷公司改選，農委會丟經營權。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

台北農產運銷公司本周一（26日）召開股東會，農委會痛失經營權，隨後退席抗議，導致董總座人選難產，今（30日）再次召開董事會，楊鎮浯擔任董事長、吳芳銘擔任總經理。農委會農糧署副署長姚志旺指出，農委會取得3席常務董事達成目標，「和預期差不多」，但北市府已經取得北農經營權，未來要負起完全責任，不能再把責任推給農委會，盼北市府負起大台北農產品供應、消費者食安與保障農民利潤的責任。

北農本周一召開股東會改選，北市府與農會派合作，在23席董事中拿下14席，農委會拿下7席，與支持農委會的青果社2席，總共只拿下9席，痛失經營權。當天股東會後，原本接續召開董事會，選出7席常務董事並推舉董事長、任命總經理；但農委會以市府派欲將7席常董「贏者全拿」，憤而退席抗議，導致會議無法達到法定人數而董總座難產。

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今天下午北農再次召開董事會，農糧署副署長姚志旺代表農委會出席，而他昨曾經表示希望今天董事會上取得3席常務董事。會議稍早結束，金門縣前縣長楊鎮浯出任董事長，總經理則由韓國瑜時任高雄市長任內的農業局長吳芳銘擔任，代表北市府派大獲全勝，農委會則取得3席常務董事。

姚志旺稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這次7席常務董事順利產生，農委會代表有3席，達成預期目標，這也是依照北農的股權結構與慣例傳統。

不過，姚志旺也強調，董事長與總經理人選出現後，經營權落在北市府，未來北市府要負起北農經營的全部責任，不能再推給農委會，而北農肩負大台北地區農產品供應，以及消費者食安問題，未來要負起責任並更精進，包括農民生產端部分，也要保障農民利潤，這是未來北市府團隊經營北農時要負起的責任。