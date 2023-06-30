酒駕舊聞被翻出　吳芳銘再度致歉：若再犯就直接下台

▲新任北農董事長楊鎮浯（右二）、總經理吳芳銘（右三）。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北農產公司經營權風波落幕，最後董座由前金門縣長楊鎮浯出任，總經理則是韓國瑜時任高雄市長任內的農業局長吳芳銘。針對近來有民進黨議員提起酒駕舊聞，吳芳銘受訪表示，「我想在這邊跟社會大眾再一次誠懇道歉，這是一個人生上的汙點」，從這裡面學到非常多的教訓，包括法律上的制裁也已經結束，「所以從今以後我也不會再犯這件事情，如果有犯我想也只有一條路，那就是直接下台，沒有第二句話」。

吳芳銘說，上任總經理後，接下來就是該做實事的時候，讓北農的招牌可以擦亮，同時也創造食品安全，並讓供銷與承銷人之間、農民與消費者之間，都能夠創造雙贏的未來。

吳芳銘說，透過北農長年優良的傳統，希望能讓北農發揮更好的品牌，尤其是北農嚴選的區塊上，以及長期擔任大台北地區，提供全國3分之1青果跟蔬菜的量，能夠公平交易，也讓資訊透明，同時注重食品上的安全，讓大家都能夠安心消費，並讓農民的收益能夠增加。

媒體追問，外界擔心這次的人事安排是雲林張家復辟，吳芳銘說，北農就是一個交易平台，都是秉持公平交易，希望能夠在更透明的情況下讓大家更清楚，所以專業上的治理，本來就是要回歸到這樣的狀態底下，「我不曉得這些相關的指涉是什麼，或許他夢到的就回去請周公解夢，我沒辦法去回答這些問題」。

吳芳銘強調，從董事長到所有的董事到總經理本身，以及北農的團隊，從今天開始還是會秉持著所有專業的精神，也透過公司治理的角度，讓北農更能夠上軌道，也能讓北農重新找回光榮，跟擦亮這塊品牌。

另外，過去有酒駕的紀錄，近期也被民進黨議員翻出來算舊帳，吳芳銘說，「我想在這邊跟社會大眾再一次誠懇道歉，這是一個人生上的汙點」，從這裡面學到非常多的教訓，包括法律上的制裁也已經結束，「所以從今以後我也不會再犯這件事情，如果有犯我想也只有一條路，那就是直接下台，沒有第二句話」。

野百合世代出身的吳芳銘，過去是民進黨員，在嘉義縣長張花冠任內擔任副縣長，2018年退黨角逐嘉義縣長，對上前縣長陳明文支持的翁章梁，終告落敗。2018年底韓國瑜當選高雄市長後，延攬出任高雄市農業局長，隨後因韓遭到罷免而總辭。2021年雲林縣長張麗善邀請回鄉擔任雲林縣農業處長，2022年辭去處長一職，辭職當日即爆發酒駕事件。