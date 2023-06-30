私校爆倒閉潮！學者籲教部修改退場條例　放寬董事會改組規定

▲面對私校倒閉潮，學者廖義銘（左）呼籲教部修改退場條例，放寬董事會改組規定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，私校停辦、停招消息頻傳，在今（30日）一場座談會場，與會學者指出，現有退場條例的規定，讓私校一旦被列為專案輔導學校，形同被接管，接著就是退場，根本無法轉型，未來可能讓不滿的私校打行政訴訟，教育部若要避免這種狀況，應該修改退場條例有關董事會改組的相關規定，讓私校有轉型與重生空間，而不是讓私校只能走上關門這條路。

少子化風暴衝擊私校經營，私校停辦、倒閉消息頻傳，包括中州科技大學、台灣首府大學等多所被列為專輔學校後，因為到改善期截止仍未有改善，被教育部勒令停招退場，但在今天由當代法律主辦的「私校退場機制學術座談會」，多位學者認為，現有私校退場條例有問題，呼籲教育部應該修改，避免衍生行政訴訟。

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高雄大學法學院教授、當代法律雜誌總編輯廖義銘指出，根據退場條例規定，一旦私校被列為專案輔導學校，形同被教育部接管，接著就是退場，根本無法轉型，未來最有可能打官司的狀況，是某私校因為有新的財團入主董事會，也做了轉型規劃並提報教育部，卻教育部打回票，因不滿教育部行政處分而打行政訴訟，乃至憲法法庭。

不過，廖義銘指出，訴訟或官司都曠日費時，最好方式是教育部修改退場條例，因為退場條例對財團介入充滿不信任，認為對教職員工生都是有害，但這也是最大錯誤，因為若沒有新資金挹注，教職員工生損害反而最大，但退場條例卻對財團充滿不信任。

因此，廖義銘建議教育部，退場條例內有關董事會改組規範要大幅調整，首先是教育部應將董事會改組從事前核准改為事後報備，其次原來經營團隊在現有退場條例，幾乎是不准進來，應該放寬到三分之一，讓其掌握相當決策權，最後公益董事應該改名為專業董事，不該只有官派，其角色介於財團與原來經營團隊之間，擔任媒介團隊，協助輔導董事會。

輔大法學院長吳志光認為，對目前退場條例這個制度是充滿悲觀，因為私校一旦被列為專輔學校，其實已經形同「接管」，與其說是教育部「輔導」，不如說是加速退場，因為學校財源被截斷，包括一百萬以上工程連要經主管機關同意才可辦理，單獨招生都不行，加上退場轉型條件太過嚴格，偏遠地區私校要轉型很難，最後只能解散，像是永達技術院，呼籲教育部給予私校更大轉型空間，或者給私校董事更大揮灑空間。

▲面對私校倒閉潮，與會學者呼籲教育部，修改退場條例，放寬董事會改組規定。（圖／記者許敏溶攝）

環球科大創辦人許文志也表示，退場條例非常粗糙，也不符合憲法保障鼓勵私人興學，私人辦學是為國家培育人才，但被列為專輔學校就不能招生，根本是霸道、黑道的作法，因為民主國家不會沒收私人興學財產，建議立院教委員組成專案小組，去看看這些私校怎樣經營，問問師生與家長，不要讓教育部胡作非為，退審會委員其實很同情環球科大，認為應辦下去，只有教育部要非關不可，讓這些委員變劊子手。