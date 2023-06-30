全球首例！農委會完成土魠魚人工繁殖　有機會成養殖明星魚種

▲農委會水試所宣布，台灣完成全球首例土魠魚人工繁殖。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣坊間常聽到流傳諺語「1鯧、2午、3土魠」，而土魠魚（康氏馬加鰆）又被稱為海上白金，但過往魚苗無法人工繁殖，農委會水產試驗所今（30日）宣布，利用海上受精技術完成全球首例土魠魚人工繁殖，並成功孵化魚苗，魚苗培育到45天，體型就達到7至15公分，過去沒有任何魚種有這種紀錄，顯示有機會成為未來養殖的明星魚種。

土魠魚為中表層洄游性魚類，體表無鱗片保護，釣獲死亡率高，土魠魚因為滋味鮮美，深受消費者青睞，每到農曆年前，魚價往往水漲船高，近幾年來更屢創天價，被新聞媒體形容為魚類中的白金，但沿近海土魠魚產量自2001年達3200公噸高峰後，近年來漁獲量已下滑至500餘公噸，漁業資源已明顯下降。

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不過，國際上目前未有土魠魚繁養殖相關報告，水試所今天召開記者會，在歷經多次試驗研究失敗後，宣布成功完成土魠魚的海上人工授精試驗，並成功孵化魚苗，這不僅是我國在土魠魚人工繁殖技術上獲得重大突破，更寫下全球首例。

▲水試所完成全球首例土魠魚人工繁殖。（圖／農委會提供）

水試所表示，去年研究團隊成功完成全球首例的黑䱛人工繁殖技術，今年研究團隊再接再厲，終於完成土魠魚的人工繁殖受精，並產出魚苗實屬不易，且在魚苗培育上發現，魚種成長速度快，土魠魚魚苗培育到45天時，體型可達7至15公分，過去沒有任何魚種有這種紀錄，有機會成為未來養殖的明星魚種，目前魚苗培育工作仍持續進行中，研究團隊將朝魚苗培育技術上精進，期能穩定生產魚苗，希望將來能發展土魠魚的養殖，讓我國在繁養殖技術上更上一層樓。

▲土魠魚人味道鮮美，被稱為海上白金。（圖／農委會提供）