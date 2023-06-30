北農經營權風波落幕！　楊鎮浯任董座、吳芳銘為總經理

記者陳家祥／台北報導

台北農產公司經營權風波落幕，最後董座由前金門縣長楊鎮浯出任，總經理則是韓國瑜高雄市長任內的農業局長吳芳銘。此外，此次常董分配也相當特別，楊鎮浯受訪說，總共7席常董，此次為了北農能正常運作，台北市政府官派代表退縮到1席，農委會則掌3席，其餘為民股。

▲新任北農董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘。（圖／記者陳家祥攝）



楊鎮浯在會後受訪表示，相信所有股東代表、董事們共同的希望就是北農好，確保農民好、承銷商好，更重要要確保消費者有質優、量足、價美的農產品可以食用，「在這大原則下，我相信一切都是可以協調也都會有共識，台北市政府及所有股東也都秉持這個大原則，今天很順利的把這個董監事會召開完成」。

楊鎮浯指出，會一起努力確保讓農民收益、承銷商獲利或讓消費者在食安、供應及價格上也有保障；更重要是食安、交易資訊的公開透明，都是接下來努力的方向。

楊鎮浯說，大家對於這次董監事會的關注，這次改選過程中，台北市政府以及相關股東一直抱著上述的原則，希望北農更好，「從來也沒有說要全拿或是相關想法」。

楊鎮浯強調，以這次的股權結構而言，原本的規劃是農委會2席常董、台北市政府代表也是2席常董，但最後改選結果，台北市政府為了希望相關的農業事務能夠被保障，北農的運作能正常，「所以展現誠意退縮到只剩1席的常董，農委會是3席的常董，希望這樣能讓北農盡速上軌道運作」，這才是對所有市民朋友以及所有農民朋友才是最好也是最負責任的做法。