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台鐵工會10月選舉「公司掛牌後勞工董事」　出席費不能入個人口袋

▲▼母親節疏運台鐵加開54列次。（圖／台鐵）

▲台鐵明年將公司化，籌備期間勞工董事名單引發爭議。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦公司化，台鐵企工推派3名籌備期勞工董事，遭台鐵產工質疑2人曾涉猥褻、妨害電腦使用罪。台鐵工會表示，「有過去」的人難道不能為台鐵權益和永續發聲？10月將召開大會選出公司掛牌後勞工董事，且為避免利益，勞工代表董事會出席費需繳回工會，不能進個人口袋，改依工會標準領出差費。

因應台鐵113年元旦公化，以及首屆董事會籌組通過台鐵公司化相關子法，台鐵企業工會推派秘書吳長智、研究組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏任籌備期勞工董事，不過卻引發另一個台鐵產業工會不滿，質疑2名董事曾涉猥褻、妨礙電腦使用罪，且還有前科紀錄，不適任勞工董事。

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交通部長王國材今(13日)則表態，指現在3位勞工董事是因應公司籌備暫時指派，目前還不是正式董事，僅是公司化籌備期間的工會臨時指派代表，尚未經民主程序推舉。期待工會未來選出符合員工、大眾期待的勞工董事。

台鐵企業工會理事長陳世杰今表示，在台鐵公司籌備半年之間，工會理事會通過授權他推派3人為籌備董事會勞工代表，基於籌備期間勞方代表要對未來台鐵公司經營、會員權益保障、以及永續發展有相當了解，且要有法律見解，也有論述能力，因此推派長期參與台鐵公司化爭取權益的勞方代表，他不能找花瓶。

陳世杰強調，「這些勞方代表長期為員工權益發聲，每個人有過去，難道有過去的人不能為台鐵永續發展提出建議？有過去的人就不能為台鐵權益發聲嗎?這並不公平。籌備期間勞工代表是理事會同意通過授權他推派，站在公司化為勞工爭取權益和有論述能力等考量下，並無更換名單規劃。」

▲▼台鐵工會不排除發動國定假日不加班。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵企業工會理事長陳世杰指出預計10月將選出勞工董事。（資料圖／記者李姿慧攝）

陳世杰指出，早在6月初時，工會已提出「台灣鐵路工會推派勞工董事選舉辦法草案」，且經理事會通過，預計6月20日將在會員代表大會投票，草案規定， 勞工董事因擔任董事職務之一切所得（含出席費及差旅費等），應全數繳交工會，其所得涉及稅賦部分由工會負擔。工會另按工會出席會議標準給與出席費與差旅費。勞工董事因執行職務所需之費用由工會編列預算憑收據核實支付。

陳世杰說，這代表不管籌備董事會期間或公司化後董事會，勞工董事出席董事會，為避免有過大利益關係，所有出席費和差旅費都不能進個人口袋，所有收入需繳回工會，改依照工會平常出差標準給予出席費，工會出差費用並不高，跨夜住宿含出席費僅2千多元，相關規定是參考其他國營企業。

陳世杰強調，他並不清楚台鐵公司董事會出席費和差旅費會有多少，但怕有較多出席費和差旅費等利益問題，希望勞工董事完全站在勞工立場為員工發聲，因此草案早已明訂收入要繳回工會；此外，工會原本已規劃明年公司掛牌的勞工董事代表將採用選舉派任，對於勞工董事資格也有嚴謹規定，包括加入會員或進入台鐵多少時間，擔任幹部一段期間，且要有10到15人連署，才能報名候選人，若勞工董事做出對員工不利行為也可解派。

針對未來將透過民主程序選出勞工董事代表，陳世杰表示，工會將會事先公告相關選舉辦法，預計9月就可以開放候選人登記，10月將召開正式會員代表大會，將有100多位會員代表參與投票，選出台鐵公司掛牌後的勞工董事名單。

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