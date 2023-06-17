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台鐵票價調漲時機曝！等明年公司化　交長打包票「今年底前不漲」

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵明年公司後將可重啟票價檢討討論。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價凍漲28年，去年委外研究票價合理多方案，今年5月向交通部提檢討報告，建議採報酬率1%版，區間車約漲27%、自強號約漲11％。交通部長王國材今(17日)下午受訪時表示，台鐵年底前不會調票價，將等明年公司化後由台鐵董事會先討論，之後交通部再視結果討論，若有調整也是公司化以後的事。

根據台鐵票價調整後報酬率1%方案研擬，區間車費率將調為1.86元，約漲27%；莒光號調為2.02元，約漲15%；自強號調為2.53元，約漲11%。

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依此試算，區間車台北到板橋票價將從15元調漲為19元，台北到新竹票價將從114元調漲145元；另自強號台北到高雄長途票價將從843元調漲940元、台北－花蓮從440元漲至491元。

交通部長王國材今下午在基隆視察通勤月票建置受訪表示，目前沒有調整台鐵票價計劃，將等台鐵明年公司化後，交由董事會討論。

▲▼通勤月票7月起上路，搭乘台鐵需走專用通道。（圖／台鐵）

▲交通部長王國材掛保證今年底前台鐵票價不漲。（資料圖／台鐵）

王國材說明，台鐵局今年5月把兩年一次費率調整檢討案送到交通部，上次台鐵調整票價為民國84年，已經28年沒調整票價，明年1月台鐵就公司化，票價調整方案先由董事會通過再來討論，交通部針對期間優先推動通勤月票，7月1日除北中南3大生活圈先上路外，年底前還有九縣市要上路。

王國材說，台鐵安全改革跟營運改革也要再加強，台鐵票價案明年再由台鐵公司董事會討論，董事會成員有員工、學者專家，由董事會先討論過後，交通部再看結果再來討論，還是要尊重台鐵公司化運作機制，如果公司化前先決定，就沒有尊重台鐵，尤其未來台鐵資產展開發、營運和票價會有他們的看法。

王國材強調，今年年底前台鐵票價都不會調整，假使有的話，也是台鐵公司化以後的事情。

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台鐵票價公司化董事會調漲交通部王國材

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