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通勤月票7月上路！15.7萬人搶先申請　第二階段導入行動支付

▲▼台鐵今進行通勤月票使用狀況模擬演練。（圖／記者李姿慧攝）

▲通勤月票7月上路，將可搭乘台鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票7月1日上路，根據公路總局統計，已有超過15.7萬人次加值購買通勤月票方案，達預期每月有62萬人次目標25%，公路總局表示，未來第二階段通勤月票將導入行動支付，公車將全面安裝QR Code驗票設備。

北中南3大生活圈通勤月票7月上路，可搭乘捷運、輕軌、台鐵、公車、客運、公共自行車、渡輪等，目前已開放購買票卡或加值方案，其中基北北桃月票1200元；中彰投苗月票台中市民699元、非台中市民999元；南高屏通勤月票999元。另還有各縣市都市內通勤月票方案。

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▲▼通勤月票。（圖／交通部）

▲北中南3大生活圈通勤月票7月上路。（圖／交通部）

根據公路總局統計，截至昨(6/28)為止，已有約15.7萬人次加值設定通勤月票方案，包括基北北桃生活圈60,423人次、中彰投苗生活圈約11,311人次、南高屏生活圈84,936人次；另已販售約9.9萬張TPASS票卡，包括基北北桃生活圈74,863張、中彰投苗生活圈16,912張、南高屏生活圈7,124張。

公路總局今也向交通部報告辦理情況，規劃未來如台灣好行或短端售票路線將納入通勤月票適用範圍，另市區公車將全面安裝QR Code驗票設備，推動第二階段通勤月票導入行動支付。

此外，目前除第一波北中南三大生活圈、11縣市7月推出通勤月票外，還有9縣市也規畫推出通勤月票，其中基隆市內月票288元、台東縣內月票299元等方案已審查通過。

▲▼通勤月票。（圖／交通部）

▲各縣市通勤月票方案。（圖／交通部）

桃竹苗生活圈則規劃桃竹竹苗通勤月票999元、桃竹竹月票799元、竹竹苗699元、竹竹月票288元；北宜生活圈則規劃宜蘭縣內月票750元、北宜國道月票1800元、北宜國道及雙北月票2300元。

花蓮縣則規劃境內月票99元、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元。上列相關方案經審查後將再修正。另雲嘉嘉生活圈月票方案以及澎湖月票仍在規劃中。

公路總局表示，後續將繼續輔導和審查其他縣市生活圈通勤月票計畫，協助其他縣市今年底前上路啟用。

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