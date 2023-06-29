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軌道放置物品危行車！最重噴百萬　入侵核心資安系統可處7年徒刑

▲▼台鐵北上自強號今(2日)清晨行經苗栗竹南段時撞到瓦斯鋼瓶，造成列車水管破裂，警方朝人為方向偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台鐵今年5月苗栗竹南段軌道遭放置瓦斯鋼瓶，北上自強號撞上，所幸旅客平安。（資料圖／記者蔡文淵翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵5月軌道遭放置瓦斯鋼瓶，一列自強號撞上；去(111)年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，車站螢幕遭駭客入侵竄改成「老巫婆竄訪台灣」。為維護基礎設施和資通安全，交通部修法，7月起，在軌道放置或拋擲物品危害行車安全，可罰1萬到100萬元；另破壞核心資安設備運作，處1到7年徒刑，併科1千萬以下罰金。

為維護國家基礎設施安全，交通部昨(28日)公告《鐵路法》、《公路法》修正，其中針對鐵路部分，有下列行為將可罰1萬到100萬元，包括若在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品足以妨害行車安全；未經允許，攜帶危險或易燃物進入鐵路路線、場、站或車輛內、未經告知或告知不實而託運危險物品；任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作；對行駛中列車投擲或發射物品；任意將車廂上鎖或以他法妨礙鐵路從業人員執行職務，或危害公共安全。

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此外，對於重要鐵路車站、場域、設施或設備的核心資通系統，或對重要公路設施設備的核心資通系統，如果無故輸入其帳號密碼、破解使用電腦保護措施，或利用電腦系統漏洞，而入侵其電腦或相關設備；以及無故以電腦程式或其他電磁方式干擾其電腦或相關設備；或者無故取得、刪除或變更其電腦或相關設備之電磁紀錄等，危害核心資通系統功能正常運作，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

另針對公路基礎設施部分，若擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；公路主管機關並應責令其限期回復原狀、償還修復費用或賠償。若未履行，可按次處罰。

若以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路和公路設施或設備功能正常運作，則可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。

交通部表示，相關法規已於6月28日公告，預計公告3天後生效。

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