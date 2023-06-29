第二季新車星級評等出爐！ALTIS奪「五顆星」　CR-V獲三星

▲交通部路政司長林福山說明新車安全評等。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」星等評鑑，繼今年3月公布結果首批2款獲五星評等車款，今(29日)再公布第二波評等結果，TOYOTA COROLLA ALTIS獲得五顆星評等，HONDA CR-V獲得三顆星評等。

交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」，自去(111)年第四季起每季執行2車型試驗，預計今年底前完成8車型星級評等，全台首批8款人列安全評等熱門車款包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA ALTIS、HONDA CR-V、FORD KUGA、FORD FOCUS、NISSAN KICKS、NISSAN SENTRA，根據車輛成人保護、兒童保護、車輛安全、行人保護等評等，並進行撞擊測試，評等最高為5星。

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交通部今(112)年3月公布首波安全評等車款，TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲得5顆星評等，今(6月29日)再公布第二波車款評等結果，TOYOTA COROLLA ALTIS獲得五顆星評等，HONDA CR-V獲得三顆星評等。

交通部路政司長林福山表示，第一季在3月國內首次發布兩型車款評等結果，今天發布HONDA CR-V、TOYOTA ALTIS等兩車款，按照台灣新車評等計畫，今年會有8個車型評等結果公布，第三季還會有兩個車型評等公布，第四季也會有兩個車型發布，透過新車安全評等結果，看到了國內相關車型導入國產化，在安全配備上出現正向循環現象。

交通部說明，今(112)年3月30日公告TNCAP首批2車型TNCAP評等結果後，針對第二批2車型包括TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V，執行機構財團法人車輛安全審驗中心執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。

▲TOYOTA COROLLA ALTIS獲得五顆星評等。（圖／交通部）

其中TOYOTA COROLLA ALTIS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護91%、兒童保護82%、行人保護84%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，COROLLA ALTIS車型整體星級評等為五顆星。

HONDA CR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護73%、兒童保護52%、行人保護72%及安全輔助40%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V車型整體星級評等為三顆星。

▲HONDA CR-V獲得三顆星評等。（圖／交通部）

交通部指出，預計今年9月底會繼續公布第三批2車型，包括FORD KUGA及FORD FOCUS車輛安全評等結果，後續依TNCAP受評車型清單持續揭露其他車型之車輛安全資訊，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。