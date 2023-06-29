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2050交通零死亡！時力促修法　「駕照分級、淘汰不適任駕駛」

▲▼時代力量今赴交通部宣示「2050 交通零死亡願景行動」。（圖／記者李姿慧攝）

▲時代力量今赴交通部宣示「2050 交通零死亡願景行動」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣去(111)年有3085人死於交通事故，創下10年新高，今年1到4月死亡達1039人，仍增加62人、6.3%。時代力量今(29日)赴交通部宣示「2050交通零死亡願景行動」，將提案「道路交通安全基本法」，把「2050年交通零死亡」願景明確入法，另將推動駕照分級，淘汰不適任駕駛、建立駕照退場機制。

時代力量今赴交通部宣示號召全體黨公職推動交通改革，投入「2050 交通零死亡」願景活動，時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛表示，時代力量將以「2050交通死亡歸零」為目標來出發，期待可以消除交通暴力，迎向交通平權的環境。

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林柏勛指出，參考歐盟、澳洲、紐西蘭、芬蘭、挪威等國家紛紛以道路交通的零死亡作為運輸政策的長期目標，歐盟執委會更明確地以2050年作為達到零死亡目標年，時代力量即將提案的「道路交通安全基本法」版本，也將2050年交通零死亡願景明確入法，以此作為長期問政的重點。

時代力量黨主席王婉諭則表示，台灣近期發生多起交通事故悲劇，令人感到非常痛心；為了讓更多民眾理解交通零死亡願景的重要性，支持人本交通改革，時代力量從6月起規劃一系列街頭倡議行動，包括路口進行宣講、集會遊行讓不同族群用路人上街抗爭，要求交通環境改善。多個關心行人安全的民間團體將在8月27日聯合舉行「還路於民大遊行」，時代力量身為遊行聯盟成員之一，將傾全黨之力與政府還有民間團體一起來努力，守護行人安全。

▲▼時代力量立委邱顯智。（圖／記者李姿慧攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者李姿慧攝）

立委邱顯智指出，2022年我國交通死亡人數高達3085人，創10年新高，長久以來交通造成的傷亡跟社會成本一直都在，但政府始終束手無策。過去政府以限制為名的測速、禁行機車、車種分流等等手段，已經被證明不是萬靈丹。

邱顯智表示，時代力量將於明(30)日舉辦的金色駕照公聽會，參考日本的駕照分級制度，希望國家與企業合作，帶頭提供優惠給那些遵守交通規則的優良駕駛，同時淘汰不適任駕駛，而讓駕駛有退場機制。時代力量希望從考取駕照、車輛檢驗的問題前端來著手，從源頭把駕駛的教育和養成做好，同時減輕警察的勤務，一舉兩得。

▲▼時代力量今赴交通部宣示「2050 交通零死亡願景行動」。（圖／記者李姿慧攝）

▲時代力量今赴交通部宣示「2050 交通零死亡願景行動」。（圖／記者李姿慧攝）

立委陳椒華表示，現行法規「因地制宜」結果導致地方政府各自為政的交通亂象，因此時代力量在立法院提出《道路交通安全基本法》，用立法的方式成立一個行政院等級的部會，徹底解決交通權責破碎化問題；此外，營建署規劃完善的《人本交通手冊》，過去因為沒有強制力而淪為參考用，未來入法後，讓地方政府都有參考標準，同時也把「交通技師簽證」納入基本法，讓交通回歸專業，讓「真正懂交通的人」管理交通。

新竹市議員蔡惠婷指出，台灣去年一共有2萬6千多位兒少在馬路上受傷，甚至還有75位孩子失去性命。犧牲這麼多寶貴生命，卻仍換不到一個完整個法規來保護弱勢的用路人。呼籲政府不應再怠惰不作為，持續放任這些不適任駕駛和糟糕的道路設計繼續傷害孩童。台灣少子化現象已非常嚴重，每一個孩子都是寶，請政府好好正視長期的交通暴力問題。

▼時代力量今赴交通部宣示「2050 交通零死亡願景行動」。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼時代力量今赴交通部宣示「2050 交通零死亡願景行動」。（圖／記者李姿慧攝）

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