CR-V曾奪歐盟評等5星「台灣只給3顆星」　交部曝關鍵原因

▲交通部公布第二波「台灣新車安全評等TNCAP」星等評鑑。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(29日)公布第二波「台灣新車安全評等TNCAP」星等評鑑，TOYOTA ALTIS獲五顆星、HONDA CR-V獲三星。由於CR-V曾獲歐盟新車安全評等(Euro NCAP)五顆星，台灣評等卻僅拿到3顆星，為已公布4款車中唯一3星車款。交通部和車安中心揭關鍵，歐洲車款與國內車款不同，CR-V導入國產化後，配備出現差異。

交通部今(6月29日)公布第二波新車安全評等2車款測試結果，TOYOTA COROLLA ALTIS獲五顆星評等，HONDA CR-V獲三顆星評等，由於CR-V曾獲歐盟新車安全評等(Euro NCAP)五顆星評等，台灣測試結果卻僅拿到三顆星，其中，兒童安全帶滑落、遠端測試情境行人碰撞等項目遭扣分，另外CR-V車型未配備車速輔助系統，該項目也不予給分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

車安中心執行長周維果表示，國內導入國外車型，在國內組裝生產，會有不同配備和規格上市，同樣都是CR-V，確實國外撞擊測試的車型規格和台灣銷售車型配備有落差，這也是星等差異的原因。

▲交通部路政司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政司長林福山則表示，當時歐洲測試的車配備是不同車，國內撞擊測試的是國內導入國產化的國產車，配備會有差異，價格也是因素，這也是為何台灣會成為全球第13個國家推動新車安全評等機制，國內希望透過評等，讓銷售各式車款除了符合基本強制法規要求外，售價和配備還能有正向的車輛產品提供。

林福山強調，國內所有銷售車輛要上市領牌，要符合當地國家車輛安全法規規定，國內所有車輛符合強制安全法規逾60項，車輛對駕駛人或車內乘客保護已有強制安全法規要求，星等評價計畫執行在強制法規之上，台灣不是第一個，希望車廠開發時，車輛配備設計上可以更好，星級評等則是提供消費資訊。