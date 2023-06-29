WBSC世界盃少棒賽中華代表隊成軍　黃偉哲邀球迷到台南挺台灣

▲台南市政府主辦「2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」，黃偉哲市長專程北上，親自為中華隊獻上祝福，廣邀全國球迷到台南觀賞球賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府主辦「2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」，將於7月28日至8月6日在「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場舉行，29日在華南銀行國際會議中心召開中華隊成軍記者會，為本屆賽事揭開序幕。

黃偉哲市長專程北上，親自為中華隊獻上祝福，廣邀全國球迷到台南觀賞球賽，為所有參賽隊伍加油，讓外國球員感受到台灣人特有的熱情，也讓台南走向國際。





黃偉哲表示，台南市很榮幸能代表台灣主辦國際棒球賽事，台南自2015年承辦至今，已是第5度承辦，台南市政府將扮演好地主城市的角色，動員台南市政府投入籌備工作，與大家共同迎接國際盛事。至目前為止，中華隊曾贏得2次冠軍，這是對棒球的堅持，如同台南身為棒球國際城市，為辦好國際賽事，在場地方面精益求精，「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場已完工並舉行比賽；成棒副球場也已完工，主球場明年完工，希望打造台南成為從少棒到成棒的棒球聚落，共同迎來台南400年。





黃偉哲指出，本屆賽事將以「遊樂園」為主題，貫徹快樂打棒球的理念，在「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場周圍設置旋轉木馬、摩天輪等小型遊樂設施及大型落地氣球，打造成小型遊樂園，歡迎大家攜家帶眷來台南體驗少棒的快樂氛圍，共同為少棒選手加油，為賽事加油，期待中華小將能將金盃留在台灣。





今年參賽隊伍橫跨亞、美、歐及大洋洲等四大洲，包含台灣、美國、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及多明尼加等12國棒球勁旅齊聚台南競技，爭奪世界少棒賽最高榮譽-金盃，賽事精彩可期。





台南市體育局陳良乾局長表示，為了讓各國選手對台南有進一步的體驗，特地安排台南市12所學校擔任親善大使，接待各國代表隊，進行國際交流，並於各隊比賽輪空休息日安排多層面文化交流活動，參訪台南特色景點，使小選手及隊職員深刻體驗台南特有的風土民情。本屆入選中華隊的24名培訓選手中，有1名選手陳竑愷來自台南市安慶國小，希望大家一起為台灣小將加油打氣，也歡迎大家到台南觀賞球賽。