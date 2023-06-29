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移工健康諮詢服務　台南勞工局守護移工身心健康

▲台南市勞工局與職安署南區健康服務中心合作，2023年預計辦理6場臨場健康輔導及免費健康諮詢，落實黃偉哲市長「希望家園」理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局與職安署南區健康服務中心合作，2023年預計辦理6場臨場健康輔導及免費健康諮詢，落實黃偉哲市長「希望家園」理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為營造友善健康職場環境，使台南市成為市民及外國人安心工作的健康城市，勞工局與職安署南區健康服務中心合作，2023年預計辦理6場臨場健康輔導及免費健康諮詢，落實黃偉哲市長「希望家園」理念。

勞工局王局長鑫基表示，目前除中大型事業單位有僱用或特約醫師及護理人員辦理健康服務外，多數事業單位所聘僱之移工，除依循法令辦理定期健康檢查外，可能無其他健康管理措施。故南區健康服務中心及勞工局協力透過主動關懷並提供健康諮詢服務及職場健康管理資訊，使移工能了解自身健康狀況，並安心在台工作。

南區勞工健康服務中心計畫主持人郭浩然教授表示，因應勞工健康服務需求迫切，且中小企業之專業及資源有限，勞動部職業安全衛生署特成立「勞工健康服務中心」，就企業在職場健康管理的策略、計畫、執行、持續管理和溝通等方面，提供專業的顧問諮詢服務。除事業單位外，中心亦針對勞工個人提供免費個人健康諮詢、健康指導、工作適性評估建議及工作相關心理健康評估建議等服務，歡迎事業單位和民眾可以多加運用。

▲台南市勞工局與職安署南區健康服務中心合作，2023年預計辦理6場臨場健康輔導及免費健康諮詢，落實黃偉哲市長「希望家園」理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次臨場健康輔導透過南區健康服務中心之專業醫師、護理人員團隊，並結合事業單位駐廠人員及勞工局翻譯服務，避免語言上之隔閡，針對移工提供個人健康諮詢、工作相關疾病預防及健康指導，如預防潛在過勞風險和肌肉骨骼危害等。現場團隊主動向移工了解其工作環境及可能衍伸的健康問題，提供個人健康指導，藉由臨場輔導服務促進移工健康保護及提升其預防健康危害知能，並強化事業單位對移工的健康照顧。

勞工局王局長鑫基表示，移工在工作場所中的身心健康保護除仰賴法令規定外，事業單位亦應積極重視其員工身心健康，主動落實勞工健康管理、職業病預防及健康促進等事項，以建構安全與健康的工作環境，使企業永續發展，促進勞資和諧。移工健康諮詢是免費的服務，歡迎事業單位踴躍來電洽詢(06-6326546蔡小姐)，事業單位職場健康管理的策略、計畫、執行、持續管理和溝通等，也可逕洽南區勞工健康服務中心(地址：台南市南區南門路261號2樓(台南市勞工育樂中心)、電話：06-2135101)。

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