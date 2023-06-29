　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南遠東科技大學解僱61人...勞工局證實　校方：少子化影響招生

▲台南市遠東科技大學，因少子化嚴重影響招生，向台南市勞工局提出大量解僱計畫，將分3批解僱61人。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

▲台南市遠東科技大學，因少子化嚴重影響招生，向台南市勞工局提出大量解僱計畫，將分3批解僱61人。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

記者林悅／台南報導

台南市新市區的遠東科技大學傳大量裁員，台南市勞工局接獲遠東科技大學在今年6月14日函送大量解僱計畫書，因少子化嚴重影響招生造成虧損，於7月31日解僱6人，8月15日解僱53人、8月31日解僱2人，總計3批解僱61人。

據了解，2023年6月1日遠東科大向勞工局表示，因少子化嚴重影響學校的招生，招生數銳減，學雜費收入不足以支付現有教職員工薪資，近2年來校務基金已透支將盡，110學年度的財務結算出現嚴重虧損。為改善財務持續虧損之情事，必須降低人事薪資支出，方能使校務正常運作，以維護學生受教之權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞工局介入輔導遠東科技大學大量解僱計畫書之填寫，並了解學校計畫於2023年7月至8月間將進行解僱人員。遠東科技大學函送大量解僱計畫書，因虧損或業務緊縮於112年7月31日解僱6人，112年8月15日解僱53人、112年8月31日解僱2人，總計3批次解僱61人。遠東科技大學僱用勞工總人數193人，2023年8月15日單日解僱53人，已符合大量解僱勞工保護法第2條第2項規定。

▲台南市遠東科技大學，因少子化嚴重影響招生，向台南市勞工局提出大量解僱計畫，將分3批解僱61人。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

遠東科技大學於1966年申請設校，命名為遠東工業專科學校，1997年奉准立案，1968年參加聯合招生。後為配合職場需求，於1992增設商科，改名為遠東工商專科學校。近年為培養更多高深的專業人才，於1999年8月1日起奉准升格為遠東技術學院，復經數年努力提昇教學品質及發展教學特色，於2006年8月1日奉准改名為遠東科技大學。學校學生最多時曾有萬人規模，惟受高教林立及少子化影響，招生數每況愈下，108學年學度還有5、6千人，111學年招生竟大幅減少，以致造成虧損，校方才提大量解僱計畫。

遠東科技大學回應指出，遠東科大現有學生2671人，教師137餘人，編制內行政人員66人，編制外行政人員達103人。學校長期照顧教職員工生計，故多年來未進行人員調整。現為確保學校永續發展，保障編制內人員工作權與學生受教權益，編制外人員原則上聘約到期不續約。本次第1批61名編制外約聘員工進行資遣，採優於勞基法方式辦理，除法定核給資遣費之外，再額外加發最高2.5個月離職慰助金。原專任編制內教職員完全不受影響，也將一起攜手繼續努力，協助學校轉型成為符合社會趨勢及產業需求的實務型大學。


現在的教職員工人數是過去8000名學生的規模，由於少子化的關係，各私立大專院校的學生人數都持續縮減，高教少子化危機更嚴重的衝擊是未來5年，目前本校學生已不到3000名，教職員工人數精簡是必須且急迫的，避免財務缺口持續擴大，影響學生受教權益，是私立學校對教職員工與學生負責任的做法。所以依據勞基法辦理編制外約聘人員的資遣。原專任教職員，除非因生涯規劃而自己離職，全都留用，大家攜手面對少子化的挑戰，也為轉型後的學校願景一起打拚。目前學校轉型方向初步確立，除了與聯電產學合作的半導體學院之外，另外，針對少子化、高齡化，以及健康照護照政策等趨勢，也將成立大健康管理學院，系所的發展將直接對應大健康產業人才需求。未來新的2大學院，將於113學年度開始招生，將導入企業師資、設備資源，產學合作共同培育所需的專業人才，以工學院攜手聯電成立半導體學院為例，在產學合作架構下，將會提供職缺給遠東科大的學子，在校期間就能進入企業實習，一畢業即就業，也等於剛成為本校新鮮人，就確立未來的職場方向。


遠東科大校長王榮聖因個人因素已請辭，由原在校資歷已超過20年的陳炘鏞副校長代理校長職務，校務運作正常，學生受教權益不受影響。將以1年的時間進行轉型，調整原有的工學院、管設學院、餐旅休閒學院，成立半導體學院與大健康管理學院。遠東科大是距離南科最近的大學，面對少子化，校內教職員多支持學校轉型，走出「小而美，質優」的實務型特色大學，尤其是加強與業界的合作，與企業一起培育實務人才，入學即就業，這是私立學校永續發展的重要關鍵策略。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

南投平林國小團隊獲索尼創意科學大賞季軍　暑假於北高兩地展出

航班延誤18小時「剩他在等」爽享1人包機　機組服務比頭等艙還尊榮

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

她替NONO受害者發聲　曾罵89被封女戰神

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

一家把持管委會自肥8年　社區基金變小金庫

郭源元遭反擊　律師喊4個不怕：接住妳們

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」！點名2人住樓下

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

「被慣壞的央行！」公會喊告　業界聯合砲轟政府亂打房

「被慣壞的央行！」公會喊告　業界聯合砲轟政府亂打房

央行6月15日實施打炒房以來第5波信用管制，限縮特定區域第二戶貸款自8成降至7成，面對1年半來5次金融限縮、4次立法與修法，今（29）日萬間，全國不動產業者、全台各地23個不動產公會聯合舉辦記者會，痛批政府與央行「真的是被慣壞了！」

即／台南四草大橋戲水遭沖走　男子抱保麗龍平安上岸

即／台南四草大橋戲水遭沖走　男子抱保麗龍平安上岸

WBSC世界盃少棒賽中華代表隊成軍

WBSC世界盃少棒賽中華代表隊成軍

機車騎士「走斑馬線」遭左轉車擊落　警方回應了

機車騎士「走斑馬線」遭左轉車擊落　警方回應了

台南勞工局守護移工身心健康

台南勞工局守護移工身心健康

關鍵字：

台南遠東科大裁員少子化招生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面