台南遠東科技大學解僱61人...勞工局證實　校方：少子化影響招生

▲台南市遠東科技大學，因少子化嚴重影響招生，向台南市勞工局提出大量解僱計畫，將分3批解僱61人。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

記者林悅／台南報導

台南市新市區的遠東科技大學傳大量裁員，台南市勞工局接獲遠東科技大學在今年6月14日函送大量解僱計畫書，因少子化嚴重影響招生造成虧損，於7月31日解僱6人，8月15日解僱53人、8月31日解僱2人，總計3批解僱61人。

據了解，2023年6月1日遠東科大向勞工局表示，因少子化嚴重影響學校的招生，招生數銳減，學雜費收入不足以支付現有教職員工薪資，近2年來校務基金已透支將盡，110學年度的財務結算出現嚴重虧損。為改善財務持續虧損之情事，必須降低人事薪資支出，方能使校務正常運作，以維護學生受教之權益。

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勞工局介入輔導遠東科技大學大量解僱計畫書之填寫，並了解學校計畫於2023年7月至8月間將進行解僱人員。遠東科技大學函送大量解僱計畫書，因虧損或業務緊縮於112年7月31日解僱6人，112年8月15日解僱53人、112年8月31日解僱2人，總計3批次解僱61人。遠東科技大學僱用勞工總人數193人，2023年8月15日單日解僱53人，已符合大量解僱勞工保護法第2條第2項規定。

遠東科技大學於1966年申請設校，命名為遠東工業專科學校，1997年奉准立案，1968年參加聯合招生。後為配合職場需求，於1992增設商科，改名為遠東工商專科學校。近年為培養更多高深的專業人才，於1999年8月1日起奉准升格為遠東技術學院，復經數年努力提昇教學品質及發展教學特色，於2006年8月1日奉准改名為遠東科技大學。學校學生最多時曾有萬人規模，惟受高教林立及少子化影響，招生數每況愈下，108學年學度還有5、6千人，111學年招生竟大幅減少，以致造成虧損，校方才提大量解僱計畫。

遠東科技大學回應指出，遠東科大現有學生2671人，教師137餘人，編制內行政人員66人，編制外行政人員達103人。學校長期照顧教職員工生計，故多年來未進行人員調整。現為確保學校永續發展，保障編制內人員工作權與學生受教權益，編制外人員原則上聘約到期不續約。本次第1批61名編制外約聘員工進行資遣，採優於勞基法方式辦理，除法定核給資遣費之外，再額外加發最高2.5個月離職慰助金。原專任編制內教職員完全不受影響，也將一起攜手繼續努力，協助學校轉型成為符合社會趨勢及產業需求的實務型大學。



現在的教職員工人數是過去8000名學生的規模，由於少子化的關係，各私立大專院校的學生人數都持續縮減，高教少子化危機更嚴重的衝擊是未來5年，目前本校學生已不到3000名，教職員工人數精簡是必須且急迫的，避免財務缺口持續擴大，影響學生受教權益，是私立學校對教職員工與學生負責任的做法。所以依據勞基法辦理編制外約聘人員的資遣。原專任教職員，除非因生涯規劃而自己離職，全都留用，大家攜手面對少子化的挑戰，也為轉型後的學校願景一起打拚。目前學校轉型方向初步確立，除了與聯電產學合作的半導體學院之外，另外，針對少子化、高齡化，以及健康照護照政策等趨勢，也將成立大健康管理學院，系所的發展將直接對應大健康產業人才需求。未來新的2大學院，將於113學年度開始招生，將導入企業師資、設備資源，產學合作共同培育所需的專業人才，以工學院攜手聯電成立半導體學院為例，在產學合作架構下，將會提供職缺給遠東科大的學子，在校期間就能進入企業實習，一畢業即就業，也等於剛成為本校新鮮人，就確立未來的職場方向。



遠東科大校長王榮聖因個人因素已請辭，由原在校資歷已超過20年的陳炘鏞副校長代理校長職務，校務運作正常，學生受教權益不受影響。將以1年的時間進行轉型，調整原有的工學院、管設學院、餐旅休閒學院，成立半導體學院與大健康管理學院。遠東科大是距離南科最近的大學，面對少子化，校內教職員多支持學校轉型，走出「小而美，質優」的實務型特色大學，尤其是加強與業界的合作，與企業一起培育實務人才，入學即就業，這是私立學校永續發展的重要關鍵策略。