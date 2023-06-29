萬分之一機率！32歲女不孕就診才知「雙陰道+雙子宮」

▲萬分之一機率！32歲女不孕就診才知「雙陰道+子宮」。（圖／茂盛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名32歲陳小姐結婚1年半遲遲無法懷孕，就醫透過超音波檢查，才得知自己是罕見的先天性雙子宮及雙陰道，發生機率約萬分之一。醫師表示，先天性雙子宮及雙陰道屬子宮畸形的其中一種，自然懷孕機率低，且懷孕後發生早產的機率高。後來陳女接受「陰道中隔切除術」提高受孕率，再透過試管技術成功懷孕，終於在34週後，產下重達2460公克的健康男寶。

茂盛醫院副院長陳忠義表示，陳小姐的生殖系統都很正常，2個子宮腔的大小相近，所以進入試管療程之前，採行「陰道中隔切除術」，將夾在2個陰道中間約0.3mm厚的肌肉纖維切除，讓雙陰道合而為一，提高自然受率，至於受精卵選哪個子宮腔落腳，就端看當初受精的胚胎是位在哪一側輸卵管而定。

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陳忠義指出，國外及國內都有雙子宮這類的婦女自然受孕的成功案例，還有婦女懷雙胞胎時，兩個胚胎各自著床在不同的子宮腔室中，並且得以順利發育及分娩。

但母體的子宮一分為二，所以腔室顯得比較小，胚胎著床後發育的空間也受限，所以懷孕後發生早產的機率會比一般人高出2-3倍，還有流產、胎兒發育不良的機率也會比一般婦女來得高，不過也會因人而異。

茂盛醫院指出，陳女進行1次取卵手術共取出9顆卵子，在受精後得到3顆囊胚，經過技術從中找出發育最好的1顆第5天囊胚，植入右側的子宮腔內，囊胚即順利著床發育，直到孕期34週又2天時，陳小姐自然產下重達2460公克的健康男寶。