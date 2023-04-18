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兄國中發病！血友病基因讓27歲女不敢懷孕　醫1招讓她產下健康娃

▲哥哥國中發病！27歲女帶血友病基因不敢生　醫師靠這招讓她誕健康男娃。（圖／記者游瓊華攝）

▲哥哥國中發病！27歲章小姐(中)，國中時發現自己帶血友病基因不敢生，到醫院求診透過人工生殖誕下健康男娃。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

27歲章小姐就讀國中時，家中哥哥被發現有血友病，她進一步赴醫檢查發現，自己也有母系遺傳的血友病基因。章小姐透露，她剛認識初戀男友時即表明自己可能會生下血友病寶寶，男友也與她互相扶持、愛情長跑7年並結為連理，日前透過試管嬰兒方式生下健康男娃，目前還要拚二胎。

茂盛醫院表示，去年章小姐接受試管療程並取得13顆卵子、培育出4顆胚胎，接著進行檢測，發現僅有1顆胚胎正常，其他都帶有血友病基因，在植入正常的唯一胚胎之後，於去年4月順利產子，療程不到1年就讓她完成求子心願；今年2月，章小姐再做第2次療程，已取到12顆卵子、培育出5顆胚胎，在進行基因篩檢之後，發現這次有3顆正常胚胎，其他則帶有血友病基因，將再植入3顆中最好的胚胎。

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社團法人台灣省關懷血友病協會指出，目前台灣有超過1200位血友病病患，帶因者至少為其3倍，總計約有5000人，另根據健保會統計，每位病患每年藥費高達 400 萬元，是健保極大的負擔；再者，病友或帶因婦女若想生育，又怕遺傳給下一代，接受人工生殖技術又是一筆費用。

協會透露，茂盛醫院與血友病協會簽訂「特約醫院」，提供協會會員有關人工生殖技術之就醫、檢查等優惠，感謝茂盛醫院以實際行動支持血友病患者，也籲請政府及社會大眾關注血友病友及帶因婦女的生育權。

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